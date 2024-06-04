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大膽！2男廟會拉K神明沒庇佑 見警毒品亂丟還是被抓
台南市黃姓及林姓男子2人參加安南區廟會，卻趁轎班休息時躲在路旁拉K，巡邏警員接獲民眾檢舉循線查獲2人，分別持有少量K他命，因持有重量未超過5公克，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌，函送市警局裁罰。
台南市警三分局安中所警員陳正威、黃宇賢，6月1 日晚間8點多擔任巡邏勤務時獲報，廟會遶境活動竟有人趁熱鬧吸毒，濃厚的氣味引起民眾報警。員警到場徒步尋味於重劃區草湖寮大道、草湖一街口找到「源頭」，現場查獲黃嫌（30歲）及林嫌（35歲）分別持有K他命4公克、2.68公克及k盤2個。
據了解，台南是眾神之都，警察在宮廟舉辦廟會，遶境活動期間為確保安全，早已強力約制相關單位，不得暴力滋事、妨礙交通或影響民眾安寧。然而卻有來自嘉義的轎班人員不顧遶境神聖，於活動期間趁隙躲於路旁「拉K」，濃厚氣味引發民眾注意，員警獲報，派員查處。
現場確實聞到毒品愷他命的獨特氣味，然而卻未發現犯嫌，員警徒步前往查緝，2嫌見員警走來，提早將手中K盤丟棄草叢，裝作若無其事，不過終究還是被員警逮到，該2名轎班人員坦承拉K並交出身上的第三級毒品K他命及K盤等違禁物，依法送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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