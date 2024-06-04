影／台中警抓574名兄弟人 竹聯幫擺豬頭潑餿討債都落網
台中市警局在去年掃蕩治平對象574人，其中竹聯幫仁堂明仁會林姓男子涉在去年間到台中市催討賭債，在被害人公司門口擺豬頭、撥餿水方式恐嚇，警方逮回5人，林獲20萬元交保，另外太平區黃姓男子則是恐嚇店內股東，以侵吞公司資金為由，逼迫多名股東簽立本票，也被警方查獲；市警局表示，去年查緝治平對象、不法槍械成績斐然，獲評定為特優機關。
台中市刑大四隊在去年底破獲以林姓男子等5人為首的暴力集團，林等人具有竹聯幫仁堂明仁會背景，去年間為了追討數十萬元的賭債，涉嫌在被害人的公司前，以擺豬頭、潑灑餿水方式，對被害人進行討債，被害人陸續給予50多萬元。
警方掌握林男率眾以恐嚇、羞辱等方式索討債務等涉案事證，報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮偵辦，專案小組兵分多路，分別在新北市地區搜索查緝5人到案，查扣手機及現金66萬餘元，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方命林以20萬元交保候傳。
另外太平警分局在去年5月2日破獲以黃姓男子（43歲）為首暴力集團，黃等7人以假藉債務、私下侵吞公司金錢、合資投資開店增額等為由，言詞恐嚇、控制脅迫3名被害股東簽立本票，警方據報查緝黃等人到案，查扣武士刀1把、手機等證物，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方命黃以10萬元交保。
台中市政府警察局在2023年查獲涉及組織犯罪、各類暴力犯罪的治平專案目標97件、574人，查扣非法槍械12把、各類暴力犯罪器具、不法所得447萬餘元，都依法移送地檢署偵辦，獲評為2023年防制幫派組織犯罪工作績效特優機關，今年則已查獲治平對象27件、195人。
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