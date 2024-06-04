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台中詐團好囂張…大街逼人脫褲辣椒水噴下體 警逮7人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局為壓制黑幫氣焰，陸續展開查緝行動，霧峰警分局在今年初破獲張姓男子為首的不法集團，只因被害人不願配合當詐欺車手，張等人即逼迫被害人在大街旁脫褲，以辣椒水噴被害人下體方式凌虐，警方獲報後，陸續緝捕張等7人到案，依組織等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，聲押張獲准，尚未偵結。

霧峰警分局在今年2月間破獲張姓男子（27歲）為首的不法集團，張等人先以提供生活消費吸收詐欺車手，但若被害人不願擔任詐欺車手，就會被張夥同共犯控制行動，多次毆打、凌虐、恐嚇，甚至在大街旁，逼迫被害人脫下內外褲後，對著被害人下體噴灑辣椒水。

案經過濾清查掌握張男等7人的犯罪事證，經專案小組持搜索票、拘票，前往大里區拘捕張男與共犯等7人到案，另查扣空氣長槍1把、空氣手槍1把、球棒1支、毒品咖啡包60包（重169.64公克）、K他命1包（重1.36公克）、手機1支等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市政府警察局在2023年查獲涉及組織犯罪、各類暴力犯罪的治平專案目標97件、574人，查扣非法槍械12把、各類暴力犯罪器具、不法所得447萬餘元，都依法移送地檢署偵辦，獲評為2023年防制幫派組織犯罪工作績效特優機關，今年則已查獲治平對象27件、195人。

台中市張姓男子為首的不法集團，在大街旁逼迫被害人脫下內外褲，以辣椒水噴下體方式凌虐。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子為首的不法集團，在大街旁逼迫被害人脫下內外褲，以辣椒水噴下體方式凌虐。記者陳宏睿／翻攝

詐欺 車手 辣椒水

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