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「晴空匯」殉職2勇消 不在火場管制站名單

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

救命器和名牌、吸鐵都還留在2位殉職消防員衣服上，原則上進火場應拔下插銷和不鏽鋼名牌交給安全官。本報資料照片
救命器和名牌、吸鐵都還留在2位殉職消防員衣服上，原則上進火場應拔下插銷和不鏽鋼名牌交給安全官。本報資料照片
新竹市「豐邑晴空匯」高樓火警，消防員李詠真、周立鑫不幸殉職，消防局原稱兩人呼喊「Mayday」時未說明身分及受困位置，無法定位援救，但議員楊玲宜收到匿名提供的5段求救訊息，且最後一次明確說明身分和位置，並發現管制站上根本沒有他們的名字。消防局長李世恭說，雖收到兩聲「Mayday」訊號，但非常微弱，也沒說是誰，「正調查兩位殉職同仁名字為何不在管制站上。」

記者發現，當天2位殉職消防員的救命器和名牌、吸鐵都還留在衣服上，原則上進火場前，應拔下插銷和不鏽鋼名牌交給現場安全官。

一位資深警消指出，管制站安全官要主動收取名牌，消防員進入火場救援前也要主動給，因名牌上連動著插銷，拔下插銷才會啟動救命器，一旦消防員靜止30秒不動，救命器警鳴會自動啟動，沒交名牌，救命器就不會啟動，這是火場救援SOP。

李世恭說，將全面強化火場安全管理，依規定受派進火場搶救的人員，須主動把名牌交給管制站，並登錄氧氣瓶bar數、搜救地點等。

「豐邑晴空匯」高樓火警，2消防員李詠真、周立鑫殉職，議員楊玲宜昨指出，她收到匿名民眾提供殉職人員發出不只一次求救訊息。圖／新竹市消防局提供
「豐邑晴空匯」高樓火警，2消防員李詠真、周立鑫殉職，議員楊玲宜昨指出，她收到匿名民眾提供殉職人員發出不只一次求救訊息。圖／新竹市消防局提供

民眾爆料，5段錄音檔內容，分別由兩位消防員在當天凌晨12時10分第1次呼喊「Mayday、Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，我現在搜救暫停」，之後每隔30秒至1分鐘呼救1次，訊息為「Mayday、Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間」、「Mayday、Mayday金山立鑫跟詠真呼叫，我們兩個受困在樓梯間」。

直到零時15分，外場管制官才回應「Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置」，兩位殉職消防員生前最後一次呼救內容為：「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，收到。」

楊玲宜指出，匿名民眾提供當天錄音，確實就是殉職人員的聲音，兩人多次發出求救訊息，很明確說明身分和受困位置，「為什麼當下沒有處置？」她可以理解現場嘈雜，但兩名消防員已到2、3樓間的樓梯間，距地面非常接近，如果無線電收訊依然不良，應列為首要改善、優化最重要部分，不能讓消防員在第一線打火救援，卻因收訊不好喪生火窟。

錄音流出後，各界譁然，質疑消防局第一時間為何說兩位身分和位置不明，也未揭露兩人姓名未在管制站，「是不是有嚴重的疏失」？

李世恭表示，所有人證，包括所有現場人員，最後一次聽到兩聲Mayday，且訊號非常微弱，也沒說是誰，如果有聽到是誰，就不會清點現場人數。

李世恭說，根據調查結果，現場搜救人員一組是在西側樓梯，在大樓後方14樓；一組在10樓；另一組在地下室一樓，指揮官和3組人員都持續聯絡，譯文中都有。

名字 晴空匯 楊玲宜 消防員 金山

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