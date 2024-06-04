未完成公共安全申報 竹市96棟大樓後天起徹查

新竹市都發處長翁義芳指出，新竹市16層以上集合住宅目前列管262棟，經清查其中有96棟沒有依照規定在期限內完成建築公共安全申報。示意圖與新聞無關。圖／新竹市消防局提供 新竹市豐邑晴空匯火警滿1周，真相尚未釐清，D棟100多名住戶仍有家歸不得。竹市議員昨質詢時要求都發處全面體檢16層以上集合住宅；都發處表示，有96棟未依規定在期限內完成建築公共安全申報，6日起將展開聯合稽查，1天清查2棟；未來核發超高大樓建照、使照也會加強技術簽證。

新竹市議會昨質詢聚焦在晴空匯火警，議員蔡惠婷說，新竹縣市有上百棟高樓，消防救災有極限，根據建築技術規則，建物總樓地板面積逾1500平方公尺，要有1小時以上時效的防火區畫分隔，但晴空匯濃煙卻從梯間變電箱冒出，建議逾11層新大樓使用執照核發要加嚴。

新竹市都發處長翁義芳說，晴空匯2022年1至3月申報公安檢查有缺失，因未完成改善被罰6萬元；今年1到3月已逾2年申報期限，未來會一併檢查防火區畫和防火填塞是否落實，若查出防火區畫有問題，設計施工及簽證單位都要負刑事責任。至於已交屋、使用的管委會，市府也會加強安全教育講習，每2年須做建築公安檢查，否則必要時候停止建築使用。

防火填塞 桃園擬必檢

晴空匯火警後，桃園市府聯合稽查高樓層住宅消防、公共安全，發現有社區的電纜管線孔洞未落實填塞情形，已要求管委會盡快改善。都發局長江南志說，研議未來核發大樓使照時，將防火填塞獨立列為必檢項目，專任工程人員與技師須檢查確認施作無虞。

新北市議會昨下午總質詢，議員金瑞龍說，新北超高大樓有兩百多棟，但目前70公尺以上雲梯車只有一輛，50公尺以上有9輛，32公尺以上有18輛，新北是否要再採購超高雲梯車？

市長侯友宜說，高樓自身消防安全設備有無做到完整最重要，只靠雲梯車永遠都不夠，除設備與地面資訊掌握清楚，更重要人員進到裡面，要有精確的通訊與定位系統，如果配備不足，要隨時準備調整。