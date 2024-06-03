快訊

2026新北選戰布局 侯友宜接班「挺劉排川」？李四川曝態度

英特爾執行長基辛格提前來台 宴請台廠高層…劉揚偉、陳俊聖都來了

端午連假都不通！基隆潮境公園崩塌近10樓高 估下周二搶通

央廣鹿港分台輸送天線被偷 竊嫌機房旁施打毒品遭逮

中央社／ 彰化3日電

中央廣播電台鹿港分台久未運作，輸送天線竟遭竊，警方今天上午獲報前往查看，在機房旁發現盧姓竊嫌剛施打毒品，且地上散落竊盜工具，訊後坦承犯案，全案移請彰檢偵辦。

彰化縣警察局鹿港分局下午發布新聞稿表示，中央廣播電台鹿港分台大約每隔1週會有人員前來檢查電台及沿線輸送天線，5月17日發現輸送天線疑似遭竊，向轄區派出所報案，警方調閱監視器啟動調查。

今天上午11時許，有民眾發現電台靠近西北方800公尺的輸送天線疑似又遭竊，警方立即派員前往查看，搜尋至1處輸送機房旁時，43歲盧姓竊嫌正坐地上，身旁散落槌子、鉗子、電纜剪、固定剪等犯案工具。

警方表示，盧男精神萎靡，地上還有未注射完畢的一級毒品海洛因針筒殘劑，坦承剛施用毒品，因而將他以涉嫌違反毒品危害防制條例現行犯逮捕；此外，盧男皮包內裝有海洛因夾鏈袋1包、鏟管1支及海洛因殘渣袋，當場皆遭扣押。

訊後，盧男坦承施用一級毒品海洛因及竊取電纜線，全案移請彰化地方檢察署偵辦，警方正擴大偵辦是否有共犯涉案，並向上追溯毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中央廣播電台鹿港分台久未運作，日前發現輸送天線遭竊，警方3日獲報前往查看，在機房旁發現盧姓竊嫌施打毒品及竊盜工具，訊後坦承犯案，全案移請彰檢偵辦。（警方提供）中央社
中央廣播電台鹿港分台久未運作，日前發現輸送天線遭竊，警方3日獲報前往查看，在機房旁發現盧姓竊嫌施打毒品及竊盜工具，訊後坦承犯案，全案移請彰檢偵辦。（警方提供）中央社

毒品 鹿港

延伸閱讀

男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 又與弟弟另案被逮

彰化鹿港國際龍舟賽將登場 味全龍啦啦隊小龍女也要扒龍船

竊嫌長這樣！台南市虎尾寮豪宅打掃門未關 50萬鑽石、手鐲被偷

鹿港民俗文物館創立50周年 大和洋樓人與物記載百年風華

相關新聞

陳零九也在場！私人招待所飲酒狂歡 同行友人持大麻電子菸遭逮

陳姓男子在北市東區SOGO旁某商辦大樓4樓經營德州撲克賭場，主打年輕荷官發牌，吸引不少賭客，北市警方接獲線報，昨天凌晨持...

魔鬼藏細節！新竹2勇消殉職 專家籲「防火填塞」納大樓安檢

新竹市「晴空匯」大樓上月26日火警，釀2名勇消殉職事件於今天滿一周。該案完整調查結果尚未出爐，但已掀起各地對大樓消防、公...

馬籍設計師停等紅燈滑手機遭警盤 查扣10包大麻菸草3支菸彈

來台讀書、從事設計師工作的馬來西亞籍陳姓男子，日前騎車行經北市中山北路三段，停等紅燈時違規使用手機，警方見狀盤查發現陳男...

竹聯幫弘仁會車手集團領贓款 股票假投資半年騙走2.2億

竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，半年來向72人騙走2.2億元。刑事局查獲陳等18人...

影／台2線基隆潮境路段山崩畫面曝光 大量土石坍塌阻斷雙向交通

基隆市北寧路潮境路段今天下午發生山崩，坍塌的土石阻斷雙向車道。基隆市議會原本進行市長施政總質詢，議程為此事暫停，讓市長謝...

亂停車遭報警！通緝男藏槍狂逃 躲草叢被逮家中再搜槍

桃園一名37歲陳姓男子因涉嫌傷害案遭發布通緝，昨凌晨開車出門隨意將車停在停車場入口，遭民眾報警後陳男見到警車靠近立即逃逸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。