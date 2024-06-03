央廣鹿港分台輸送天線被偷 竊嫌機房旁施打毒品遭逮
中央廣播電台鹿港分台久未運作，輸送天線竟遭竊，警方今天上午獲報前往查看，在機房旁發現盧姓竊嫌剛施打毒品，且地上散落竊盜工具，訊後坦承犯案，全案移請彰檢偵辦。
彰化縣警察局鹿港分局下午發布新聞稿表示，中央廣播電台鹿港分台大約每隔1週會有人員前來檢查電台及沿線輸送天線，5月17日發現輸送天線疑似遭竊，向轄區派出所報案，警方調閱監視器啟動調查。
今天上午11時許，有民眾發現電台靠近西北方800公尺的輸送天線疑似又遭竊，警方立即派員前往查看，搜尋至1處輸送機房旁時，43歲盧姓竊嫌正坐地上，身旁散落槌子、鉗子、電纜剪、固定剪等犯案工具。
警方表示，盧男精神萎靡，地上還有未注射完畢的一級毒品海洛因針筒殘劑，坦承剛施用毒品，因而將他以涉嫌違反毒品危害防制條例現行犯逮捕；此外，盧男皮包內裝有海洛因夾鏈袋1包、鏟管1支及海洛因殘渣袋，當場皆遭扣押。
訊後，盧男坦承施用一級毒品海洛因及竊取電纜線，全案移請彰化地方檢察署偵辦，警方正擴大偵辦是否有共犯涉案，並向上追溯毒品來源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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