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竹聯幫弘仁會車手集團領贓款 股票假投資半年騙走2.2億

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，半年來向72人騙走2.2億元。刑事局查獲陳等18人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例送辦，隨案移送其中13人，檢方聲押車手林姓男子獲准，命其他人3至5萬元交保。

警方調查，詐騙集團在臉書、Google刊登股票假投資廣告，誘使民眾加入LINE投資群組，匯款至境內人頭帳戶，經水房轉帳2至3層進入人頭公司帳戶，竹聯幫弘仁會成員26歲陳姓男子指揮車手赴銀行臨櫃提領，少數從ATM領出。

警方清查，去年12月至今年5月，72人共被騙2.2億元，其中退休會計張姓女子損失2千8百萬元最多。

刑事局偵七大隊第三隊追查，28歲林姓男子今年3月14日赴台南市某銀行臨櫃提領185萬元，當場逮捕他，4月18日及上月14日兩波行動，在嘉義縣市、雲林縣、桃園市搜索犯嫌住處，拘提陳等12人，通知5人。陳否認涉詐，但有車手坦承提領詐騙贓款，稱受陳指使。

警方清查出5至6個人頭公司，執行扣押裁定114萬元，查扣林提領185萬元及手機、筆記型電腦、存摺、提款卡。

竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／攝影
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／攝影
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子（紅衣）涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子（紅衣）涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子涉嫌組車手集團，替股票假投資詐騙集團提領贓款，向72人騙走2.2億元，刑事局查獲陳等18人送辦。記者李奕昕／翻攝

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