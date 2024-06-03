亂停車遭報警！通緝男藏槍狂逃 躲草叢被逮家中再搜槍

桃園一名37歲陳姓男子因涉嫌傷害案遭發布通緝，昨凌晨開車出門隨意將車停在停車場入口，遭民眾報警後陳男見到警車靠近立即逃逸，孰料跑了2小時太累躲在草叢，仍被警方尋獲。員警在陳男車上搜出一把改造槍、子彈及毒品，隨後又在男子家中找到另一把改造槍及改造工具，全案依法移請偵辦。

桃園市桃園區富國路今凌晨有民眾報案，某釣蝦場的停車場入口遭一輛小客車堵住妨礙通行，桃園警分局埔子派出所員警獲報到場，一名男子見狀突然下車狂奔，員警立即尾隨，男子逃進釣蝦場並反鎖鐵門，警方則分頭搜尋並呼叫警力支援，循線追緝圍捕。