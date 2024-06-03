影／曾涉花蓮代表會主席洗錢案...台中兄弟幣商又被抓

台中市張姓男子曾涉前年花蓮市民代表會主席李振瑋設空殼公司洗錢案，但台中市刑大五隊在去年偵辦吳姓男子等人的詐騙集團時，發現張與其弟以幣商名義，替吳等不法分子洗錢，金額超過5000萬元，警方上月搜索，帶回張姓兄弟，依洗錢等罪移送台中地檢署後，檢方命二人以20萬元交保。

台中市刑大五隊在去年8月間，偵辦吳姓男子等人的詐騙集團案件，依據被害人金流向上溯源，發現張姓男子與其胞弟（50歲、47歲），以經營虛擬貨幣交易商方式，大量向國內外交易平台購入虛擬貨幣U幣（號稱穩定幣的USDT泰達幣），進而收受遭詐騙的贓款U幣混入其中交易，協助詐欺集團兌換洗錢，從中賺取佣金報酬。

經查，張姓兄弟替吳姓男子等詐團，至少洗錢超過5000萬元，獲利10％佣金超過500萬元，另外張姓男子在前年間，也涉及花蓮市民代表會主席李振瑋設空殼公司，替假投資詐騙集團洗錢一案，刑事局在今年4月間收網，檢方當時命張以100萬元交保。

台中市刑大五隊在上月間搜索，帶回張姓兄弟，查扣用來交易虛擬貨幣使用的手機2支、公司章3枚、電腦、虛擬貨幣冷錢包、公司人頭戶申登資料等證物。

警方調查，張姓兄弟利用虛擬貨幣幣商身分，以買賣虛擬貨幣方式替詐騙集團洗錢，而詐團以不存在的投資公司為掩護，透過虛假股票、虛擬貨幣投資計畫，吸引被害人，利用精心設計的網站，不存在的投資回報率，誘使被害人投入資金，但實際上並未有任何投資，而是迅速轉移至多個虛擬貨幣錢包後，透過張姓兄弟經手交易流入國內外賬戶。