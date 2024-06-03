快訊

史上最血腥選舉！墨西哥大選登場 選前38名候選人遇害、投票日2死

羽球／世界排名出爐！戴資穎仍居第4與山口茜距離拉開

百萬富翁不再被視為有錢？理財成功的指標為何？美國人這麼說

影／曾涉花蓮代表會主席洗錢案...台中兄弟幣商又被抓

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子曾涉前年花蓮市民代表會主席李振瑋設空殼公司洗錢案，但台中市刑大五隊在去年偵辦吳姓男子等人的詐騙集團時，發現張與其弟以幣商名義，替吳等不法分子洗錢，金額超過5000萬元，警方上月搜索，帶回張姓兄弟，依洗錢等罪移送台中地檢署後，檢方命二人以20萬元交保。

台中市刑大五隊在去年8月間，偵辦吳姓男子等人的詐騙集團案件，依據被害人金流向上溯源，發現張姓男子與其胞弟（50歲、47歲），以經營虛擬貨幣交易商方式，大量向國內外交易平台購入虛擬貨幣U幣（號稱穩定幣的USDT泰達幣），進而收受遭詐騙的贓款U幣混入其中交易，協助詐欺集團兌換洗錢，從中賺取佣金報酬。

經查，張姓兄弟替吳姓男子等詐團，至少洗錢超過5000萬元，獲利10％佣金超過500萬元，另外張姓男子在前年間，也涉及花蓮市民代表會主席李振瑋設空殼公司，替假投資詐騙集團洗錢一案，刑事局在今年4月間收網，檢方當時命張以100萬元交保。

台中市刑大五隊在上月間搜索，帶回張姓兄弟，查扣用來交易虛擬貨幣使用的手機2支、公司章3枚、電腦、虛擬貨幣冷錢包、公司人頭戶申登資料等證物。

警方調查，張姓兄弟利用虛擬貨幣幣商身分，以買賣虛擬貨幣方式替詐騙集團洗錢，而詐團以不存在的投資公司為掩護，透過虛假股票、虛擬貨幣投資計畫，吸引被害人，利用精心設計的網站，不存在的投資回報率，誘使被害人投入資金，但實際上並未有任何投資，而是迅速轉移至多個虛擬貨幣錢包後，透過張姓兄弟經手交易流入國內外賬戶。

全案警詢後依洗錢、詐欺等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，命張姓兄弟分別以20萬元交保，尚未偵結。

台中市張姓兄弟替詐騙集團洗錢，金額達數千萬元，台中市刑大上月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓兄弟替詐騙集團洗錢，金額達數千萬元，台中市刑大上月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓兄弟替詐騙集團洗錢，金額達數千萬元，台中市刑大上月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓兄弟替詐騙集團洗錢，金額達數千萬元，台中市刑大上月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝

洗錢 虛擬貨幣 詐騙集團

延伸閱讀

產險業淨值1,382億兩年新高 花蓮強震影響損益不大

傅崐萁預告交通3法一定過 花蓮綠營籲嚴謹評估

徵才廣告大陷阱！工人上網求職代購虛擬幣 收詐騙贓款變洗錢幫凶

推廣原民文化、行銷觀光 徐榛蔚4日率團出訪夏威夷

相關新聞

陳零九也在場！私人招待所飲酒狂歡 同行友人持大麻電子菸遭逮

陳姓男子在北市東區SOGO旁某商辦大樓4樓經營德州撲克賭場，主打年輕荷官發牌，吸引不少賭客，北市警方接獲線報，昨天凌晨持...

賭場被查 頂樓招待所赫見陳零九

台北市警大安分局前天凌晨在東區ＳＯＧＯ旁商辦大樓破獲一處德州撲克賭場，查獲陳姓男子等五十人，包括五名美女荷官、卅五名賭客...

影／東南亞減肥藥含毒...人妻、看護、移工共14人落網

台灣有數十萬名外籍移工，常在台向台灣朋友推薦家鄉好物，不過刑事局中打近期發現，來自東南亞的部分減肥藥產品，含有西布曲明成...

影／曾涉花蓮代表會主席洗錢案...台中兄弟幣商又被抓

台中市張姓男子曾涉前年花蓮市民代表會主席李振瑋設空殼公司洗錢案，但台中市刑大五隊在去年偵辦吳姓男子等人的詐騙集團時，發現...

廣角鏡／黃埔閱兵舞台突垮下 2人受傷

陸軍官校校友總會在總統府前凱道舉辦「黃埔建軍建校百周年」系列活動，昨天近中午舞台頂棚疑承受不了大量雨水，支架螺絲應聲斷掉...

23歲台大菁英…為何淪32億販毒平台首腦、恐被終身監禁？揭他走上歧路的雙面人生

今年23歲的林睿庠，看起來，就像人們刻板印象中的「理工生」。照片裡的他，穿著白色Polo衫，戴著眼鏡，留著豬哥亮一般的馬桶蓋頭，正在講台前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。