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影／東南亞減肥藥含毒...人妻、看護、移工共14人落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台灣有數十萬名外籍移工，常在台向台灣朋友推薦家鄉好物，不過刑事局中打近期發現，來自東南亞的部分減肥藥產品，含有西布曲明成分，此為列管的第四級毒品成分，中打從去年6月迄今，已查獲14件14人，其中除了外籍移工外，不少是台灣人，查獲重量為18餘公斤，檢方訊問後，認涉案人都是為減肥自用，命請回。

刑事局中打四隊從去年6月間迄今，陸續接獲關務署台中關通報，有來自越南、泰國、柬埔寨、馬來西亞等地輸入的減肥藥品內，含有第四級管制毒品西布曲明成分。

中打四隊展開追查，陸續在去年6月至今年5月間，陸續帶回張姓女子（37歲）等14人，其中泰國人有7人、越南人2人、馬來西亞人1人，以及台灣人4人，職業是家庭主婦、移工、看護等，查扣減肥藥重量達18餘公斤，品牌包括「RubisS Detox」、「MARA SLIM」、「TOKI SLIMMING」、「Ozy」、「SERA」、「ITCHA XS」及「GO COFFEE」等，市價約數萬元。

中打四隊調查，涉案張姓女子持有的重量超過10公斤，擁「RubisS Detox」360包，屬於涉案人中，持有重量最多者，但張女說，她是家管，平時顧小孩，聽到外籍看護有介紹該款減肥藥，為了自用，才一次性購買比較多的量，沒有要再對外販售。

中打四隊將張女等14名涉案人分別移送台中、南投、彰化地檢署偵辦，檢方訊問後，將涉案人請回或限居，後續依違反毒品危害防制條例罪方向偵辦。

刑事局呼籲，網路販售來路不明或標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜第四級毒品西布曲明成分，西布曲明屬於中樞神經抑制劑，有引發心悸、心律不整或心跳停止等嚴重副作用，民眾切勿因貪求快速瘦身而購買使用。

刑事局表示，使用西布曲明成分藥物，恐造成身體傷害，更會觸犯運輸毒品重罪，依毒品危害防制條例第4條規定，運輸第四級毒品者，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，來台外籍民眾也應遵守我國法令，切勿觸法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局中打四隊去年6月迄今查獲14件減肥藥含西布曲明成分，警方帶回14人，查扣減肥藥18公斤。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊去年6月迄今查獲14件減肥藥含西布曲明成分，警方帶回14人，查扣減肥藥18公斤。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊去年6月迄今查獲14件減肥藥含西布曲明成分，警方帶回14人，查扣減肥藥18公斤。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊去年6月迄今查獲14件減肥藥含西布曲明成分，警方帶回14人，查扣減肥藥18公斤。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊去年6月迄今查獲14件減肥藥含西布曲明成分，警方帶回14人，查扣減肥藥18公斤。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊去年6月迄今查獲14件減肥藥含西布曲明成分，警方帶回14人，查扣減肥藥18公斤。記者陳宏睿／翻攝

毒品 減肥 馬來西亞

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