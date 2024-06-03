賭場被查 頂樓招待所赫見陳零九

藝人陳零九。記者吳致碩／攝影 台北市警大安分局前天凌晨在東區ＳＯＧＯ旁商辦大樓破獲一處德州撲克賭場，查獲陳姓男子等五十人，包括五名美女荷官、卅五名賭客；由於陳男在同棟頂樓另設私人招待所，警方同步搜索，發現藝人陳零九在場，同行的一名鄭姓男子涉持有大麻電子煙，被依毒品罪送辦。

據了解，該商辦大樓就是過去陳零九代言的加密貨幣交易所「ＪＰＥＸ」，在台灣設立的「亞洲區塊鏈大樓」，ＪＰＥＸ去年爆發吸金爭議後撤離，整棟大樓空轉，陳男每月花二六○萬元承租使用，四樓設為賭場、十一樓和十二樓則是供ＶＩＰ的私人招待所。

陳零九昨透過所屬種子音樂回應，當天是去朋友邀請的生日聚會，並不清楚其他賓客的事情。

警方調查，四十八歲陳男看準東區交通方便，又有年輕人聚集，租下忠孝東路四段的ＳＯＧＯ旁商辦大樓，打著德州撲克協會名義經營賭場，賭客需先繳報名費，陳男會收取場地清潔費當抽頭金，剩下金額以一比十匯率換成籌碼。

賭場採廿四小時營運，找來美女荷官發牌，賭客隨到隨玩，離場前可直接在櫃檯將籌碼兌回現金，客人一個拉一個，人潮絡繹不絕；賭場從四月經營至今，粗估不法獲利上百萬。

警方一日凌晨零點動員五十名警力搜索，在四樓賭場查獲陳男及荷官五人、工作人員三人、賭客卅五人、關係人六人，查扣抽頭金、賭金九十五萬元，記帳本四本、點鈔機、監視器，及籌碼二九七萬元。警詢後將陳男、荷官及工作人員依賭博罪送辦，賭客依社維法裁罰；其中兩名賭客攜帶大麻電子煙、新興毒品哈密瓜錠，另依毒品罪送辦。

由於陳男是將整棟大樓租下，警方同步逐層搜索，在十二樓私人招待所，發現有十二人在包廂內飲酒歡唱，其中藝人陳零九也在場；警方逐一搜身，發現卅四歲鄭姓男子持有大麻電子煙，依現行犯帶回，陳零九等其他人未查獲不法。