23歲台大菁英…為何淪32億販毒平台首腦、恐被終身監禁？揭他走上歧路的雙面人生

情境示意圖。圖／Ingimage

摘要 1.台大資管系畢業生林睿庠日前遭紐約警方逮捕，原因是他經營暗網市場販毒，而且還涉及洗錢、販售不實藥品。 2.林睿庠的另一個身份，是赴台灣邦交國聖露西亞服役的外交替代役男。諷刺的是，他還曾教當地警察如何打擊數位犯罪。

今年23歲的林睿庠，看起來，就像人們刻板印象中的「理工生」。照片裡的他，穿著白色Polo衫，戴著眼鏡，留著豬哥亮一般的馬桶蓋頭，正在講台前，為台灣邦交國聖露西亞的警察們，講解如何應對新型態的網路犯罪。他甚至還開心的將這次經歷，分享在自己的Linkedin（領英）頁面上。

但他真實的另一面身分，正是這群警察們，在電腦螢幕另一端想對付的數位毒梟。

5月21日，新總統賴清德就職隔日，正在台灣邦交國聖露西亞（St. Lucia）服外交替代役的林睿庠，請假前往新加坡，隔天卻驚傳在紐約甘迺迪機場遭被捕。並且被指控4項重罪，最重可能被判決終身監禁。

原因是，他在許多罪犯出沒的暗網上，經營一個讓毒販們使用加密貨幣交易毒品的平台，並涉及洗錢等重罪。

根據美國FBI的統計，這平台上，已經交易了價值超過1億美元以上的毒品。而以每筆交易收5%手續費估算，林睿庠已經至少賺進約新台幣1億6千萬元。

而就在他一邊經營毒品交易平台的同時，他依然如常地，在台大拿到學位，甚至還曾在國泰金控實習數年。

他念私中、是阿里蔡崇信學弟

19歲在暗網市場開始布建毒品交易王國

他的雙面人生，究竟是如何開始的？

高中就讀北市私立復興實驗中學的他，是阿里巴巴集團董事局主席蔡崇信、中央研究院院長廖俊智等名流的學弟。2019年畢業後，申請上台大數學系，卻拿到以低收入為優先申請的事恩獎學金，還在隔年轉進資管系，3年後拿到學士學位。

林睿庠還曾經到國泰金控，在後端與區塊鏈研發部門實習，並在2023年9月赴1萬5800公里遠的加勒比海島國聖露西亞服替代役。

但就在他走上菁英人生的道路同時，他也在數位世界裡，開始布建起自己的毒品交易王國。

2020年底，年僅19歲的他，創辦名為「隱身」（Incognito）的暗網市場，一直到今年3月該暗網市場關閉前，一共銷售價值超過1億美元（約新台幣32.17億元）的毒品。

美國司法部指出，任何能上網的人，都能以Tor瀏覽器進入「隱身」，使用帳號、密碼登入後，可以從中數千種毒品列表中，選擇自己想要的毒品、管制藥物。

自建加密幣的支付儲值系統

供應商須註冊、每成交一筆給5％抽成

每一種毒品、管制藥物，都由特定供應商出售。這些供應商必須先在「隱身」上註冊、支付註冊費用，而後每一筆成交毒品，還必須上繳5％給「隱身」，供林睿庠營運、支付員工薪水，幫助他在不到4年就獲得數百萬美元利潤。

甚至，「隱身」還有自己的支付儲值系統，賣家和買家都得把加密貨幣存進他們在「隱身」的帳戶，完成交易後，買家的加密貨幣會轉移到賣家帳戶，並扣掉5％給林睿庠的抽成。

他到底是怎麼建立如此龐大且運作縝密的販毒王國？

聯邦調查局（FBI）追查到，早在2020年3月，才剛轉進台大資管系大二半年的他，就徒手畫下「隱身」運作的流程圖，還把這份文件掃描後寄給自己。

「隱身」剛營運的第一年，還沒上軌道時，林睿庠就以在暗網的化名Pharoah（法老），推出名為Antinalysis的區塊鏈分析服務，讓使用者檢查持有的加密貨幣，是否和犯罪行為有關，協助需在區塊鏈上保持隱私的人，躲避反洗錢人員追查。

而後，才開始將他的這些技能，運用到非法的毒品交易上。

邊販毒邊協助警察打擊犯罪

玩起兩手策略，終因一個註冊名落網

由於交易制度完善、商品種類多元，「隱身」的營運蒸蒸日上，到2023年夏天時，月營收已經達到500萬美元（約合新台幣1.6億元）。

當他在暗網上的事業逐漸走向高峰，現實生活中，他也化身為協助邦交國打擊犯罪的騎士，並為台灣維繫僅存的12個邦交國邦誼。

在被捕的前兩個月，他才代表中華民國駐聖露西亞大使館向該國30名警察演講「網路犯罪和加密貨幣」。聖露西亞政府更發出新聞稿，大讚該課程成功舉辦，30名警察不僅從林睿庠身上學到暗網知識，更具有加密貨幣追蹤技能，以打擊網路犯罪。

對此，區塊鏈分析公司Elliptic共同創辦人羅賓森（Tom Robinson）直言，「如果林睿庠就是聯邦調查局（FBI）說的那個人，那真是既諷刺又大膽。」

然而，他的歧路，卻又在此刻進入另一個深淵。他在原本販售毒品的事業，加入欺騙元素，更意圖「黑吃黑」。

去年11月，臥底執法人員在「隱身」嘗試購買能緩解疼痛的口服類鴉片藥物羥考酮（Oxycodone），但後來經過檢測，卻發現是另一種強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）。

不只出貨商品名實不符，林睿庠還玩起兩手策略，把腦筋動到買家、賣家最在意的交易個資上。

今年3月，「隱身」突然下線，買家和賣家存在該市場支付系統的資金，形同人間蒸發。

幾天後，網站重新上線，首頁出現新訊息，「還以為我們會消失嗎？我們為你準備最後的小驚喜。」

這「驚喜」指的是，不管是買家或賣家，都必須支付一筆最高2萬美元（約合新台幣64.38萬元）的費用，否則，在該月底，所有的罪證訊息會被全都公開。

科技媒體《連線》（Wired）分析，買家和賣家會透過「隱身」交易毒品、管制藥物，部分原因就是它保護個資安全的功能較好，但林睿庠突然透過「退出騙局」，盜取客戶、毒販資金，還以公布交易細節做為勒索條件，「是特別惡意的新花招」。

不知道他是否是想在金盆洗手，退出暗網前，最後大撈一筆。但，正是這樣的野心，將他自己置於死地。

美國國土安全調查局紐約辦事處負責人亞瓦洛（Ivan Arvelo）更透過司法部新聞稿直批，林睿庠的貪婪、對他人的漠視，在「隱身」關閉前幾天昭然若揭。

這種如滾雪球般不斷長大的野心，也正是美國聯邦調查局、國土安全調查局、緝毒局、食品安全藥物管理局犯罪調查部門、紐約警察局逮到林睿庠的主因。

不斷強調自己深諳各種加密貨幣反追蹤技能的林睿庠，在被捕前領英（Linkedin）的最後一則貼文，還在吹噓自己得到區塊鏈分析公司Chainalysis推出的加密貨幣追蹤工具Reactor認證。

而即便他還把比特幣換成更難追蹤的門羅幣，聯邦調查局仍追蹤到他把非法所得在加密貨幣交易所兌現，而帳戶竟是以林睿庠真名註冊，成為破案關鍵。

參與販毒、洗錢還銷售假藥

一旦罪名成立，最高恐遭判終身監禁

中華民國外交部發言人劉永健對此表示，林睿庠從去年11月以來，一直在駐聖露西亞大使館服役工作，表現正常，並將在今年7月退伍。

CBS指出，林睿庠遭指控的，不只是販毒共謀及洗錢，還包括營運一間持續犯罪的企業。光是這一項指控，就可能遭到終身監禁。

此外，參與販毒、洗錢與銷售假藥，也將分別面對最高終身監禁、20年與5年監禁刑罰。聯邦地區法院法官將在考慮美國量刑指南等法定因素後決定刑期。

目前關於林睿庠的犯案動機，為何要過著雙面人生仍是一個謎。但可以確定的是，殘酷而無德的野心，永遠不可能走向光明。

資料來源：Wired、CBS、justice.gov、Linkedin

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