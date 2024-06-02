陳零九也在場！私人招待所飲酒狂歡 同行友人持大麻電子菸遭逮

陳姓男子在北市東區SOGO旁某商辦大樓4樓經營德州撲克賭場，主打年輕荷官發牌，吸引不少賭客，北市警方接獲線報，昨天凌晨持搜索票查緝，一舉逮獲包括陳男在內的51人，警方持搜索票清查同棟大樓12樓私人招待所，意外發現藝人陳零九在場，警方依法盤查，在他同行友人身上找到大麻電子煙，帶回派出所偵詢。

大安警方指出，日前接獲檢舉，轄內忠孝東路四段有德州撲克賭場非法盈利，以籌碼換現金方式賭博財物，經多日探訪、蒐證，1日凌晨持搜索票查緝，當場查獲賭場陳姓現場負責人、荷官5人、工作人員3人、賭客35人、毒品犯嫌1人及在場關係人6人，合計51人，查扣抽頭金暨營業額95萬元、記帳本4本、點鈔機1台、監視器鏡頭6個、撲克牌8副及籌碼297萬餘元等證物，警詢後依賭博、毒品罪送辦，賭客部分依社維法裁罰。

據了解，警方鎖定的賭場是位處該棟大樓4樓，但由於陳男租下整棟大樓，警方懷疑其他樓層涉有不法情事，同步整棟逐層搜索，好巧不巧，在12樓發現某私人招待會館有人唱歌喝酒，依法對包廂內12人盤查、搜索，赫見藝人陳零九在場。

警方在陳零九同行友人鄭姓男子（34歲）身上查獲大麻電子菸，他坦承持有，被依現行犯帶回派出所偵詢；至於陳零九身上並未有違禁品，因此警方在包廂內盤查完後離去。

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