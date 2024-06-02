影／「3條通」男忍劇痛腰傷縮躲倉庫紙箱 桃警聞細響辨位開箱逮人

桃園一名林姓男子身背「3條通」，為了躲避警方追查躲藏在新北市新莊區一間倉庫，警方獲悉後前往訪查，結果一往門內看竟恰巧與林男對到眼；林男見警上門，不顧腰部劇痛蜷縮在紙箱內，以為警方找不到就會放棄離開，最後一刻因發出細微聲響，仍被警方查獲，全案依法解送歸案。

警方調查，40歲林姓男子涉嫌毒品、詐欺及公共危險罪遭發布3條通緝，為規避警方追緝，逃往友人所承租位於新北市新莊區的倉庫藏匿，因之前腰部摔傷又擔心被員警查獲，平日深居簡出。

桃園警分局龍安派出所員警循線前往訪查，透過玻璃門向倉庫內看，發現林男正由內往外走並開燈與警員打了個照面，他馬上熄燈躲藏，員警聯絡屋主，經取得同意並由其陪同進入查看，屋內堆滿上百箱貨物，員警分別守住倉庫前後出口，為預防林男突然攻擊，員警提高警覺互相掩護進入搜尋，但找遍屋內上下都不見人影。

對此員警回到一樓仔細搜尋，突然發現角落一個箱子傳出細微聲響，經敲打紙箱竟發現林男蜷縮躲在紙箱中，他見無路可逃只好配合逮捕。林男說開燈見到屋外員警知道無路可逃，情急之下忍著腰部劇痛，整個人蜷縮躲進紙箱，想說警察找不到他就會放棄離開，沒想到還是躲不掉，全案依法解送歸案。

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