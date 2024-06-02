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影／「3條通」男忍劇痛腰傷縮躲倉庫紙箱 桃警聞細響辨位開箱逮人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名林姓男子身背「3條通」，為了躲避警方追查躲藏在新北市新莊區一間倉庫，警方獲悉後前往訪查，結果一往門內看竟恰巧與林男對到眼；林男見警上門，不顧腰部劇痛蜷縮在紙箱內，以為警方找不到就會放棄離開，最後一刻因發出細微聲響，仍被警方查獲，全案依法解送歸案。

警方調查，40歲林姓男子涉嫌毒品、詐欺及公共危險罪遭發布3條通緝，為規避警方追緝，逃往友人所承租位於新北市新莊區的倉庫藏匿，因之前腰部摔傷又擔心被員警查獲，平日深居簡出。

桃園警分局龍安派出所員警循線前往訪查，透過玻璃門向倉庫內看，發現林男正由內往外走並開燈與警員打了個照面，他馬上熄燈躲藏，員警聯絡屋主，經取得同意並由其陪同進入查看，屋內堆滿上百箱貨物，員警分別守住倉庫前後出口，為預防林男突然攻擊，員警提高警覺互相掩護進入搜尋，但找遍屋內上下都不見人影。

對此員警回到一樓仔細搜尋，突然發現角落一個箱子傳出細微聲響，經敲打紙箱竟發現林男蜷縮躲在紙箱中，他見無路可逃只好配合逮捕。林男說開燈見到屋外員警知道無路可逃，情急之下忍著腰部劇痛，整個人蜷縮躲進紙箱，想說警察找不到他就會放棄離開，沒想到還是躲不掉，全案依法解送歸案。

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桃園一名林姓通緝犯為了躲避警方追查躲藏在新北市新莊區一間倉庫裡，見警上門，不顧腰部劇痛蜷縮在紙箱內，仍被警方揪出。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名林姓通緝犯為了躲避警方追查躲藏在新北市新莊區一間倉庫裡，見警上門，不顧腰部劇痛蜷縮在紙箱內，仍被警方揪出。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名林姓通緝犯為了躲避警方追查躲藏在新北市新莊區一間倉庫裡，見警上門，不顧腰部劇痛蜷縮在紙箱內，仍被警方揪出。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名林姓通緝犯為了躲避警方追查躲藏在新北市新莊區一間倉庫裡，見警上門，不顧腰部劇痛蜷縮在紙箱內，仍被警方揪出。記者周嘉茹／翻攝

桃園 毒品 紙箱 通緝

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