北市東區SOGO旁賭場主打美女荷官 警逮51人...賭客還帶大麻電子煙

陳姓男子在台北東區SOGO旁商辦大樓經營賭場，主打年輕荷官發牌，吸引不少年輕賭客，北市警方接獲線報，昨天凌晨持搜索票查緝，一舉逮獲包括陳男在內的51人，陳男、美女荷官、工作人員被依賭博罪送辦，而賭客35人則被依社維法裁罰；蒐身同時又在2名賭客身上查獲毒品，依法送辦。

警方調查，陳男（48歲）看準東區交通方便，又有不少年輕人聚集，挑選忠孝東路四段的SOGO旁某商辦大樓，打著德州撲克協會名義經營賭場，採報名費3400元、6600元兩個制度，抽取400元、600元的場地清潔費當抽頭金，剩餘3000元、6000元則以一比十的匯率換成3萬、6萬元的籌碼；賭場約4月開始經營，由於有美女荷官，生意絡繹不絕，賭客離場前可到櫃檯將籌碼兌回現金。

轄區大安警方獲悉，經多日蒐證，1日凌晨持搜索票登門查緝，現場逮獲陳男以及荷官5人、工作人員3人、賭客35人、毒品犯1人及在場關係人6人，共51人，查扣抽頭金暨營業額95萬多元、記帳本4本、點鈔機1台、監視器鏡頭6個、撲克牌8副及籌碼297萬餘元等證物，警詢後依賭博罪送辦，賭客則依社維法送辦；由於現場賭客身上有二級毒品大麻電子煙、新興毒品哈密瓜錠，另依毒品罪送辦。