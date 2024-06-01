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16歲高中輟學生打工當車手 林口逮捕2詐騙集團成員
新北市林口警分局昨天與被害人合作，利用面交逮捕2名詐騙集團成員，發現取款車手是年僅16歲的高中輟學生，另1名監控手則隨身攜帶毒品，2人落網都自稱因缺錢上網找打工機會，幫詐騙集團收錢。
林口區63歲婦人輕信臉書廣告，加入投資股票的LINE群組，先後依照指示面交或匯款共500多萬元，後來想要領出投資獲利，就被各種理由搪塞阻撓，才發現受騙上當，向警方報案。
林口警分局和被害人合作，佯裝要再加碼投資，約定昨天上午到林口區中北三街小公園面交172萬現金，員警埋伏在旁，伺機逮捕16歲取款車手和28歲鍾姓監控手，在車手身上查扣偽造工作證、手機、收據、印章等贓證物，鍾姓監控手身上查獲安非他命、吸食器、K他命。
警詢後分別將2人依詐欺、毒品危害防制條例罪嫌依法送辦，車手被少年法庭裁定收容、鍾姓監控手由新北地檢署聲請羈押獲准。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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