台中男辯種大麻緩解憂鬱 法院認「動機可憫恕」2度減刑輕判

台中吳姓男子在家種大麻，開花後採收風乾製成毒品，落網全部坦承表示自己罹患憂鬱症，要緩解症狀才製毒；法院除依自白減刑，考量他難忍病痛才無法理性思考，製毒是為解除憂鬱病痛，認定他「實有可憫之處」，再依情堪憫恕第2度減刑，依製造第二級毒品罪判他2年10月，可上訴。

檢警調查，吳男自稱要緩解憂鬱症狀，購入大麻種子後在家自行栽培發芽，還架設燈管日照、施肥等，成功種出30株，並待其開花採收大麻花製成第二級毒品供己施用，警方2023年12月12日到場搜索破獲。

台中地院審理時，吳男坦承不諱，並有他自行在網路張貼種植大麻文章、栽種相簿，及現場查扣證物可佐，且吳男買來大麻種子，經澆水、施肥及燈照，最終把成品風乾研磨後施用，已經構成製造第二級毒品既遂。

法院指出，吳在偵查、審理中均自白，依毒品危害防制條例第17條減刑1次。另考量吳種植大麻30株，查扣活株僅26株、大麻花1枝，大麻葉3袋（15.19公克）數量不多，製造過程原始簡單，也非專業大規模栽種行為，犯罪情節輕微。

法院也說，審酌吳男自述罹患憂鬱症，為紓緩本身病症才栽種製造大麻，吳也有提出身心科門診佐證，可見他製毒並非為賺金錢、好奇或貪圖一時享樂，是因憂鬱症希望施用大麻解除痛苦才一時失慮，認定他犯罪動機「實有可憫之處」，再依刑法第59條情堪憫恕，第2次減刑。

法院審酌，吳無視禁令栽種製造毒品大麻，考量是為供己施用、數量不多，沒有流入市面，犯罪所生損害不大，且他因疾病所苦，因難忍病痛無法理性思考，之前又僅有詐欺判1年8月前科，依製造第二級毒品罪判他2年10月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885