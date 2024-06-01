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中捷案高中生今出院 傷勢照曝光！留下3道長傷疤令人心疼

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中捷運21日驚傳隨機砍人事件，繼28歲的「長髮哥」許姓男乘客昨出院後，第一個被砍的17歲呂姓高二男乘客身中三刀、刀刀見骨，經院方搶救，今天上午10時出院。呂男傷勢穩定，復原狀況也首度曝光，胸口、背部、手臂等三處都留下長長的傷疤，醫囑也建議宜休養3個月，令人令人心疼。

台中捷運砍人事件，17歲呂姓高二男乘客第一個被砍，身中3刀、刀刀見骨，「長髮哥」浴血與凶嫌搏鬥，臉部有二道刀傷，都送到林新醫院救治。

林新醫院說明，呂姓高中生三處刀傷，分別為右肩有12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折，右胸10公分傷口，肋骨第三根斷裂，右上臂8公分傷口，經手術清創、縫合，肋骨斷裂以鋼絲固定，22日由加護病房轉入一般病房，今天出院。

呂父對於愛子身中3刀、刀刀見骨，日前哽咽表示，「這把刀砍在每一個父親身上，希望這種痛在我這就截止了！」他不但設計捷運安全盾牌、棍，也呼籲中捷車廂內有具有防暴能力的愛心爸爸編制，為捷運織起安全網。

呂父今天在愛子出院時，首度公開孩子的傷勢復原狀況照片，只見高中生的胸口、背部、右手臂上都留下長長的縫合痕跡，看了令人好心疼。他還提供兒子換上平時的帥氣裝扮，準備和父母一起回家。

呂姓高中生今天出院。圖／呂父提供
呂姓高中生今天出院。圖／呂父提供
呂姓高中生右臂留有傷疤。圖／呂父提供生右肩有12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折，右胸10公分傷口，肋骨第三根斷裂，右上臂8公分傷口，經手術清創、縫合，肋骨斷裂以鋼絲固定，22日由加護病房轉入一般病房，今天出院。
呂姓高中生右臂留有傷疤。圖／呂父提供生右肩有12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折，右胸10公分傷口，肋骨第三根斷裂，右上臂8公分傷口，經手術清創、縫合，肋骨斷裂以鋼絲固定，22日由加護病房轉入一般病房，今天出院。
呂姓高中生右臂留有傷疤。圖／呂父提供
呂姓高中生右臂留有傷疤。圖／呂父提供
呂姓高中生右肩留有12公分傷疤。圖／呂父提供
呂姓高中生右肩留有12公分傷疤。圖／呂父提供
呂姓高中生右胸10公分傷疤。圖／呂父提供
呂姓高中生右胸10公分傷疤。圖／呂父提供

台中捷運 車廂 高中生

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