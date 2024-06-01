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影／台中刺青男愛炫槍彈不離身 一出門遭警壓地狼狽拉出電梯
台中高姓男子自稱要防身，平常就高調隨身攜帶槍枝、子彈出門，甚至還會常常向友人炫耀擁槍自重，台中警方獲報埋伏，一見高現身就衝上前壓制，被10名警力拖出電梯狼狽壓制在地，高一度被嚇到大喊「你們要幹什麼」，腰間隨即就被起獲繫著1把槍，依槍砲罪嫌移送偵辦。
台中第四分局指出，高男（45歲）住在西屯區某社區，平時外出都會攜帶槍枝、子彈，還會跟朋友炫耀展現自己火力，但因太過高調遭人檢舉。
警方報請檢方指揮後，5月30日持搜索票到場，一見高男從社區電梯下樓，10名警力一擁而上將他控制，高嚇到不斷吼叫，還質疑「你們要幹什麼」，仍被優勢警力圍著拖出電梯，警方更是不敢大意怕擦槍走火，也快速將高壓制在地。
高狼狽遭上銬，只能坦承「身上有東西」，警方也發現他腰間果真繫著1把手槍，初步辨識為菲律賓製，其槍枝貼身輕巧，連同3個彈夾都可隨身攜帶，另有18顆子彈，後續將全數送驗確認制式或改造。
警方初步詢問，高自稱平常帶槍出門是為防身，由於查扣槍枝子彈明確，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。
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