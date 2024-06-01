快訊

棒球／38歲陳偉殷術後投145公里 超越2022年自己

國民法官較「情理法」？多數被告不想進入國審急著和解

陽痿還能有性高潮嗎？威而鋼是萬靈丹？泌尿科醫師解密常見5QA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中刺青男愛炫槍彈不離身 一出門遭警壓地狼狽拉出電梯

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中高姓男子自稱要防身，平常就高調隨身攜帶槍枝、子彈出門，甚至還會常常向友人炫耀擁槍自重，台中警方獲報埋伏，一見高現身就衝上前壓制，被10名警力拖出電梯狼狽壓制在地，高一度被嚇到大喊「你們要幹什麼」，腰間隨即就被起獲繫著1把槍，依槍砲罪嫌移送偵辦。

台中第四分局指出，高男（45歲）住在西屯區某社區，平時外出都會攜帶槍枝、子彈，還會跟朋友炫耀展現自己火力，但因太過高調遭人檢舉。

警方報請檢方指揮後，5月30日持搜索票到場，一見高男從社區電梯下樓，10名警力一擁而上將他控制，高嚇到不斷吼叫，還質疑「你們要幹什麼」，仍被優勢警力圍著拖出電梯，警方更是不敢大意怕擦槍走火，也快速將高壓制在地。

高狼狽遭上銬，只能坦承「身上有東西」，警方也發現他腰間果真繫著1把手槍，初步辨識為菲律賓製，其槍枝貼身輕巧，連同3個彈夾都可隨身攜帶，另有18顆子彈，後續將全數送驗確認制式或改造。

警方初步詢問，高自稱平常帶槍出門是為防身，由於查扣槍枝子彈明確，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

警方壓制高男。記者曾健祐／翻攝
警方壓制高男。記者曾健祐／翻攝
高男被逮時，腰間還繫著1把手槍。記者曾健祐／翻攝
高男被逮時，腰間還繫著1把手槍。記者曾健祐／翻攝
警方查獲高男隨身的槍彈。記者曾健祐／翻攝
警方查獲高男隨身的槍彈。記者曾健祐／翻攝

刺青 槍枝

延伸閱讀

電梯開門「婦不移動推車」禮讓身障者輪椅！ 判拘役10天

打掃阿姨病逝仍返社區踩寶特瓶還玩電梯 她清晨被「鬼遮眼」苦勸：祢該下班了

韓國職員困竹市大樓火場！濃煙灌入電梯 她曝求生經過：好像演電影

1秒跑2層樓 台北101電梯是崇友做的…50年老品牌緊追日廠 總座揭成功靠2件事

相關新聞

中捷案高中生今出院 傷勢照曝光！留下3道長傷疤令人心疼

台中捷運21日驚傳隨機砍人事件，繼28歲的「長髮哥」許姓男乘客昨出院後，第一個被砍的17歲呂姓高二男乘客身中三刀、刀刀見...

影／台中刺青男愛炫槍彈不離身 一出門遭警壓地狼狽拉出電梯

台中高姓男子自稱要防身，平常就高調隨身攜帶槍枝、子彈出門，甚至還會常常向友人炫耀擁槍自重，台中警方獲報埋伏，一見高現身就...

影／率小弟持西瓜刀砍傷前女友新歡 基隆掃黑逮19人

黃男不滿女友分手後另結新歡謝姓男子，謊稱要向謝男買東西，誘騙謝出來後率小弟分持西瓜刀、鋁棒埋伏擊成傷；黃男還僅因手下與魏...

孫安佐爆普吉島「呼麻擅闖民宅露臀」遭泰國警方逮捕 刑事局回應了

藝人孫鵬與狄鶯的獨子孫安佐，上個月25日前往泰國普吉島遊玩，不過他在當地先是吸食大麻，隨後情緒失控闖入民宅，孫安佐闖入民...

通緝逃兩年製毒牟利 警逮人起獲市值7千萬元哈密瓜錠

44歲竹聯幫豹堂陳姓男子，前年因為毒品運輸案遭法院判刑4年後，四處躲藏被通緝，他逃亡期間轉型當製毒師，在新北地區製毒牟利...

影／網路抖音帶貨直播主擁槍又持毒 板橋警強勢攻堅逮8人

網路帶貨直播主林姓男子及魏姓女子2人涉擁槍又持毒，新北市板橋警方昨晚由保安大隊霹靂幹員支援強勢攻堅當場逮捕8人，起獲大麻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。