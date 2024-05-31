影／率小弟持西瓜刀砍傷前女友新歡 基隆掃黑逮19人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

黃男不滿女友分手後另結新歡謝姓男子，謊稱要向謝男買東西，誘騙謝出來後率小弟分持西瓜刀、鋁棒埋伏擊成傷；黃男還僅因手下與魏男有2萬元債務糾紛，設局邀約魏男到集團據點討論，被黃的小弟持鐵棍毆打成傷，一度昏迷住院，基隆警方將黃男等9人檢肅到案，扣得西瓜刀等證物，詢後依組織犯罪防制條例、殺人未遂、妨害秩序、妨害自由等罪嫌移送偵辦。

基隆市警察局今天舉行「全國同步掃黑行動」專案記者會，說明近半月黑道幫派涉暴力犯罪集團、非法持有槍械、經營賭場等案件成果。

第四分局檢肅黃男為首的暴力犯罪集團，黃男僅因手下與被害人有2萬元債務糾紛，即設局邀約被害人至集團據點討論，被害人赴約後遭黃男指使小弟持鐵棍毆打成傷；另黃男因不滿女友分手後與被害人交往，謊稱要向被害人購買物品，約至超商外交易，率小弟分持西瓜刀、鋁棒埋伏擊，警方逮捕黃男等9人送辦。

刑大偵二隊查出余男持有仿德林傑手槍1把、仿M92貝瑞塔手槍1把；偵三隊與督察科查獲仁愛區一處民宅因出入複雜被檢舉，警方查獲是幫派分子經營天九牌職業賭場，查獲賭場負責人、荷官、把風者及賭客共14人，查扣抽頭、賭資17萬多元。

基隆市刑大大隊長林書楷說，檢肅治平對象3名及共犯19人到案、查扣不法所得24萬，起獲衝鋒槍1把、改造手槍3把、模擬槍1把、子彈59顆，破獲6處賭場、移辦賭客45名、起出賭資60萬元等。

基隆市刑大大隊長林書楷說，檢肅治平對象3名及共犯19人到案、查扣不法所得24萬，起獲衝鋒槍1把、改造手槍3把等。記者游明煌／攝影
基隆市刑大大隊長林書楷說，檢肅治平對象3名及共犯19人到案、查扣不法所得24萬，起獲衝鋒槍1把、改造手槍3把等。記者游明煌／攝影
刑大偵二隊查出余男持有仿德林傑手槍1把、仿M92貝瑞塔手槍1把。記者游明煌／翻攝
刑大偵二隊查出余男持有仿德林傑手槍1把、仿M92貝瑞塔手槍1把。記者游明煌／翻攝
偵三隊與督察科查獲仁愛區一處民宅因出入複雜被檢舉，警方查獲是幫派分子經營天九牌職業賭場。記者游明煌／翻攝
偵三隊與督察科查獲仁愛區一處民宅因出入複雜被檢舉，警方查獲是幫派分子經營天九牌職業賭場。記者游明煌／翻攝
基隆市刑大大隊長林書楷說，檢肅治平對象3名及共犯19人到案、查扣不法所得24萬，起獲衝鋒槍1把、改造手槍3把等。記者游明煌／攝影
基隆市刑大大隊長林書楷說，檢肅治平對象3名及共犯19人到案、查扣不法所得24萬，起獲衝鋒槍1把、改造手槍3把等。記者游明煌／攝影

基隆 賭場 黑道

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