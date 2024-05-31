聽新聞
test
0:00 / 0:00
通緝逃兩年製毒牟利 警逮人起獲市值7千萬元哈密瓜錠
44歲竹聯幫豹堂陳姓男子，前年因為毒品運輸案遭法院判刑4年後，四處躲藏被通緝，他逃亡期間轉型當製毒師，在新北地區製毒牟利。陳嫌今年搬到新莊，找來練姓、吳姓兩名同夥，製造時下毒品界流行的哈密瓜錠，刑事局接獲線報，日前搜索逮人，並起獲10萬顆市價7000萬元的毒藥丸。
哈密瓜錠等果汁口味的毒品錠，以安非他命、K他命、一粒眠等等2、3、4級毒品混合，加上果汁粉調味，受到毒蟲歡迎。
陳嫌等人為躲避警方查緝，在新北地區數度遷移製毒場所，最後搬到新北市新莊區，以合法店家當掩護，隱身三樓倉庫內，製造毒品藥錠，並架設監視器防範警方查緝。
刑事局偵一大隊接獲情資，積極縝密蒐證，監控製毒處所，確認陳嫌已開始製造毒品，立即發動搜索，當場查獲正在製毒的陳嫌，起獲毒品藥錠成品101公斤及大批毒品原料、製毒器具，並陸續查緝共犯練姓男子等3人到案，全案依毒品罪嫌，移送新北地檢署偵辦，陳嫌被捕後移送歸案，練姓、吳姓等同夥遭聲押獲准。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言