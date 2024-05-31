通緝逃兩年製毒牟利 警逮人起獲市值7千萬元哈密瓜錠

44歲竹聯幫豹堂陳姓男子，前年因為毒品運輸案遭法院判刑4年後，四處躲藏被通緝，他逃亡期間轉型當製毒師，在新北地區製毒牟利。陳嫌今年搬到新莊，找來練姓、吳姓兩名同夥，製造時下毒品界流行的哈密瓜錠，刑事局接獲線報，日前搜索逮人，並起獲10萬顆市價7000萬元的毒藥丸。

哈密瓜錠等果汁口味的毒品錠，以安非他命、K他命、一粒眠等等2、3、4級毒品混合，加上果汁粉調味，受到毒蟲歡迎。

陳嫌等人為躲避警方查緝，在新北地區數度遷移製毒場所，最後搬到新北市新莊區，以合法店家當掩護，隱身三樓倉庫內，製造毒品藥錠，並架設監視器防範警方查緝。

刑事局偵一大隊接獲情資，積極縝密蒐證，監控製毒處所，確認陳嫌已開始製造毒品，立即發動搜索，當場查獲正在製毒的陳嫌，起獲毒品藥錠成品101公斤及大批毒品原料、製毒器具，並陸續查緝共犯練姓男子等3人到案，全案依毒品罪嫌，移送新北地檢署偵辦，陳嫌被捕後移送歸案，練姓、吳姓等同夥遭聲押獲准。

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