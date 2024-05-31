影／網路抖音帶貨直播主擁槍又持毒 板橋警強勢攻堅逮8人

網路帶貨直播主林姓男子及魏姓女子2人涉擁槍又持毒，新北市板橋警方昨晚由保安大隊霹靂幹員支援強勢攻堅當場逮捕8人，起獲大麻煙彈、K盤、瓦斯空氣長、短槍、鐵棍、開山刀、西瓜刀、彈簧刀等違禁物品。林男與魏女坦承持有，警詢後依毒品及妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘在場6人採集尿液送驗後請回。

新北市板橋警方今年5月初獲報，板橋區光華街一處民宅人員出入複雜，遭人檢舉疑似有賭博情事，警方將該處民宅所列為「清源3.0」場所，派員蒐證密切注意多日，昨晚持搜索票，由新北保大霹靂幹員支援前往強勢攻堅，當場壓制逮捕林姓男子（20歲）、魏姓女子（23歲）及在場宋姓男子（21歲）等6名友人。

警方現場查扣大麻煙彈3枚、「家庭號K盤」1個、殘渣袋2個、瓦斯空氣長槍2把、短槍2把、鐵棍6枝、開山刀1把、西瓜刀4把、彈簧刀3支、辣椒水3瓶、電擊棒2支、斧頭1把、監視器鏡頭2具及手機4支等物。

據了解，林男與魏女二人合夥經營網路帶貨擔任直播主，販售精品衣服、鞋子，林、魏二人坦承涉嫌持有警方查扣物品，在場宋男等6人均為林男朋友，供稱只是刖往該處聊天，否認從事不法情事，警詢後依毒品及妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘在場6人採集尿液送驗後請回。

板橋警分局長陳宇桓表示，賭博場所為治安顧慮源頭，危害治安至鉅，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏汙納垢的犯罪處所，運用各式偵查手段及科技執法進行清查，強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作，持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「汙染源」，斬斷犯罪根源，淨化社會治安。

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