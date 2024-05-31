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疑被「黑吃黑」380萬...詐團強押2車手至摩鐵痛扁 警逮5人

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄25歲具幫派背景的王姓男子為假投資的詐欺集團幹部，去年兩度因車手「黑吃黑」，強押人至汽車旅館拘禁、毆打，警方獲報後成立專案小組，將王男提報治平檢肅目標，近日於鳳山、三民等地陸續將王等5嫌查緝到案，全案詢後依組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，經檢複訊後，諭知王羈押禁見。

刑事局南部打擊犯罪中心去年陸續接獲22歲丁姓、23歲李姓詐團車手求救，兩人分別坦承涉入80萬元、300萬元的兩起詐欺案件，由於兩人被詐團懷疑藏匿面交贓款，各在去年6月、8月間遭強押至汽車旅館凌虐毆打。

「這個假投資詐團經清查涉詐2000萬元，受害人共計20人。」南打中心偵查第八大隊第三隊長趙國良指出，當受害人被話術欺哄欲投資大筆款項時，王就會指示車手與受害人約定現金面交，但就怕車手拿了錢拔腿就跑，除車手取款時會派人後方監控，若發現車手趁隙捲款潛逃，便派小弟強押對方至汽車旅館，痛扁私刑。

據知，詐團查出丁男並非A錢車手，因此放人；而李男當時雖在汽車旅館內被控制行動，但仍藉機傳訊向友人求救，因此後續才被警方平安救出。

雄檢於5月陸續發動拘提、搜索行動，指揮南打中心、高雄市政府警察局三民第一分局、少年警察隊，將王等5人緝捕到案，並起獲毒品大麻5.5公克、模擬槍4把、子彈7顆、摺疊刀2把、棍棒1支、假檢警偽造印章16個、點鈔機1台、黑莓卡400張、電腦2台、玩具鈔1批、手機6支、6000元現金、一輛賓士轎車、泰達幣3304.56顆。

後續，雄檢複訊王等5人，諭知王羈押禁見，另四人分別鄭姓男子請回、林姓少年責付家屬，葉姓、孫姓男子則通知到案。

警方起獲大麻5.5公克、模擬槍4把、子彈7顆、摺疊刀2把、棍棒1支、假檢警偽造印章16個、點鈔機1台、黑莓卡400張、電腦2台、玩具鈔1批、手機6支、6000元現金、一輛賓士轎車、泰達幣3304.56顆。記者古和純／翻攝
警方起獲大麻5.5公克、模擬槍4把、子彈7顆、摺疊刀2把、棍棒1支、假檢警偽造印章16個、點鈔機1台、黑莓卡400張、電腦2台、玩具鈔1批、手機6支、6000元現金、一輛賓士轎車、泰達幣3304.56顆。記者古和純／翻攝
警方起獲大麻5.5公克、模擬槍4把、子彈7顆、摺疊刀2把、棍棒1支、假檢警偽造印章16個、點鈔機1台、黑莓卡400張、電腦2台、玩具鈔1批、手機6支、6000元現金、一輛賓士轎車、泰達幣3304.56顆。記者古和純／翻攝
警方起獲大麻5.5公克、模擬槍4把、子彈7顆、摺疊刀2把、棍棒1支、假檢警偽造印章16個、點鈔機1台、黑莓卡400張、電腦2台、玩具鈔1批、手機6支、6000元現金、一輛賓士轎車、泰達幣3304.56顆。記者古和純／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心逮獲詐團黑吃黑王姓主嫌等5人。記者古和純／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心逮獲詐團黑吃黑王姓主嫌等5人。記者古和純／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心逮獲詐團黑吃黑王姓主嫌等5人，並起獲槍、毒、玩具鈔等物證。記者古和純／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心逮獲詐團黑吃黑王姓主嫌等5人，並起獲槍、毒、玩具鈔等物證。記者古和純／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心逮獲詐團黑吃黑王姓主嫌等5人。記者古和純／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心逮獲詐團黑吃黑王姓主嫌等5人。記者古和純／翻攝

汽車旅館 詐欺 車手

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