快訊

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

大陸再中止ECFA關稅減讓 劉大年：兩岸僵局不解 報復措施會一波接一波

國會改革延燒至修憲廢監察院 恐成藍白合作第一道障礙

雲林查獲大麻種植場 起出價值上億大麻株逮獲3男

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署指揮台南、台中及雲林警方，在雲林二崙鄉一民宅查獲經營大麻種植場，室內種植442株大麻，當場逮捕主嫌王姓製毒師及黃姓、楊姓2名男子共犯，今天訊後3人被收押，檢方估計，王男大麻收成不法所得高達1.3億元，檢方偵查終結今天依違反毒品危害防制條例起訴。

雲林地檢署檢察官段可芳接獲情資，指由擁有農業耕作背景的製毒集團，在雲林二崙承租一棟民宅栽種大麻，指揮台南、台中刑警大、雲林西螺分局組成專案小組，經暗中追查蒐證，今年3月5日發動搜索，當場查獲43歲王姓製毒師及27歲黃男、44歲楊嫌男共3人。

檢方指出，擁有農事背景，曾栽種西瓜等作物經驗的王嫌，把整棟房子裝設成「溫室」，光照灌溉設施一應俱全，很適合大麻花生長環境，當場查扣442株大麻，栽種工具、燈具、肥料等，而為避免引起鄰居懷疑，屋子所有門窗都裝設窗簾或以木板掩蔽，避人耳目，鄰居說很少人進出，不知屋裡在做什麼。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，初步估算，每株可收成50至100公克大麻，1公克可賣1000至3000元，單次收成最高不法獲利達1.3億元，所幸及時被查獲，未流出市面。

檢察長戴文亮指出，大麻為二級毒品，屬於中樞神經迷幻劑種類，吸食後會產生心搏過速、妄想、幻覺等症狀，製造、販賣可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，另意圖供製造毒品而栽種大麻者，可處5年以上有期徒刑，刑責極重，呼籲民眾不要以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林地檢署指揮查獲大麻種植場。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署指揮查獲大麻種植場。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署指揮查獲大麻種植場。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署指揮查獲大麻種植場。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署指揮查獲大麻種植場。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署指揮查獲大麻種植場。記者蔡維斌／翻攝

大麻 毒品 雲林

延伸閱讀

雲林暴雨農損補助大小眼？農糧署澄清無此事

網紅Joeman、蕾菈夫婦惹大「麻」煩 寫悔過書服勞務換緩起訴

調查局銷燬全國獲案毒品證物 大麻再次超過海洛因

泰國將重列大麻為毒品 北市首長集體表態：反對合法化

相關新聞

疑被「黑吃黑」380萬...詐團強押2車手至摩鐵痛扁 警逮5人

高雄25歲具幫派背景的王姓男子為假投資的詐欺集團幹部，去年兩度因車手「黑吃黑」，強押人至汽車旅館拘禁、毆打，警方獲報後成...

雲林查獲大麻種植場 起出價值上億大麻株逮獲3男

雲林地檢署指揮台南、台中及雲林警方，在雲林二崙鄉一民宅查獲經營大麻種植場，室內種植442株大麻，當場逮捕主嫌王姓製毒師及...

影／竊賊車入轄區...蘆洲警巷內狂追半小時 狹路相逢對撞畫句點

胡姓男子日前在新北市蘆洲區偷取他人車牌犯案被轄區警鎖定，今天上午他開車進入蘆洲轄區，警方發現從後尾追30分鐘，雙方追至中...

影／肇逃男通緝又藏毒 新店旅館爬窗躲警...失足墜樓身亡

許姓男子前天涉嫌肇事逃逸，昨晚見警上查緝，反鎖房門企圖爬窗躲警，疑不慎失足由5樓墜樓身亡，其隨身包包內搜出各式毒品及吸食...

台北市警察局長出爐 副署長李西河接任

警政署今天傍晚公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，外界相當看好的警專校長方仰寧，這次與台北市局長一職失之交...

雲林男撂人持棍棒狠砸倉庫 還將制式手槍丟進一旁稻田

嘉義縣大林鎮近日凌晨傳出有出租倉庫遭砸，42歲陳姓男子與友人在該處聚會，突然有6名年輕男子持棍棒砸門窗，警方獲報立即啟動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。