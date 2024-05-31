雲林查獲大麻種植場 起出價值上億大麻株逮獲3男

雲林地檢署指揮台南、台中及雲林警方，在雲林二崙鄉一民宅查獲經營大麻種植場，室內種植442株大麻，當場逮捕主嫌王姓製毒師及黃姓、楊姓2名男子共犯，今天訊後3人被收押，檢方估計，王男大麻收成不法所得高達1.3億元，檢方偵查終結今天依違反毒品危害防制條例起訴。

雲林地檢署檢察官段可芳接獲情資，指由擁有農業耕作背景的製毒集團，在雲林二崙承租一棟民宅栽種大麻，指揮台南、台中刑警大、雲林西螺分局組成專案小組，經暗中追查蒐證，今年3月5日發動搜索，當場查獲43歲王姓製毒師及27歲黃男、44歲楊嫌男共3人。

檢方指出，擁有農事背景，曾栽種西瓜等作物經驗的王嫌，把整棟房子裝設成「溫室」，光照灌溉設施一應俱全，很適合大麻花生長環境，當場查扣442株大麻，栽種工具、燈具、肥料等，而為避免引起鄰居懷疑，屋子所有門窗都裝設窗簾或以木板掩蔽，避人耳目，鄰居說很少人進出，不知屋裡在做什麼。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，初步估算，每株可收成50至100公克大麻，1公克可賣1000至3000元，單次收成最高不法獲利達1.3億元，所幸及時被查獲，未流出市面。

檢察長戴文亮指出，大麻為二級毒品，屬於中樞神經迷幻劑種類，吸食後會產生心搏過速、妄想、幻覺等症狀，製造、販賣可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，另意圖供製造毒品而栽種大麻者，可處5年以上有期徒刑，刑責極重，呼籲民眾不要以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885