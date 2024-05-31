影／竊賊車入轄區...蘆洲警巷內狂追半小時 狹路相逢對撞畫句點
胡姓男子日前在新北市蘆洲區偷取他人車牌犯案被轄區警鎖定，今天上午他開車進入蘆洲轄區，警方發現從後尾追30分鐘，雙方追至中正路185巷，胡男衝撞警車、電線桿止停。警方團圍拉下壓制，經附帶搜索車內查獲毒品、犯案工具，一併帶回查辦，依法究辦。
據了解，胡姓男子（44歲）有多項前科，他不時偷取他人車牌懸掛犯案。日前胡男在新北蘆洲偷取他人車牌準備犯案，被轄區警方鎖定。今天上午7時30分左右，胡男人車開進新北市蘆洲區環堤大道，警方發現追捕。
胡男見警一路從環堤大道狂飆逃逸，雙方追至中正路185巷口，胡男倒車欲轉進巷弄衝逃，撞上警用汽車、電線桿止停，警喝令下車，當場壓制上銬，所幸現場沒人受傷。經附帶搜索車內，查扣毛重0.51公克海洛因1包、針頭2支、車牌2面及犯案工具一批，一併帶回查辦，警詢後將依妨害公務、竊盜、毒品罪嫌送辦。
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