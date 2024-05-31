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影／肇逃男通緝又藏毒 新店旅館爬窗躲警...失足墜樓身亡
許姓男子前天涉嫌肇事逃逸，昨晚見警上查緝，反鎖房門企圖爬窗躲警，疑不慎失足由5樓墜樓身亡，其隨身包包內搜出各式毒品及吸食器。警方今將報請台北地檢署檢察官相驗進一步確定死因。
新北市新店警方追查新店區三民路本月29日晚上7時42分發生的一起車禍受傷肇事逃逸案件，發現涉嫌肇事駕駛許姓男子（34歲）也是桃園地檢發布詐欺通緝犯，警方以車追人，發現許男偕女友胡女（26歲）於本月26日登記入住新店區一間景觀旅館。
昨晚8時許，警方在旅館一樓找到許男女友胡姓女子，上樓前往二人入住旅館房間找人時，許男疑似拒絕警方盤查，還將房門反鎖，警方找房務人員開門後，未見許男身影，卻發現房間對外窗戶已成開啟狀態，仔細查看發現許男竟已不慎墜落旅館1樓，四肢均骨折變形，傷勢十分嚴重，現場經消防救護人員救治仍無呼吸心跳，緊急送往台北慈濟醫院急救1小時仍宣告不治。
警方在許男隨身包包內搜出4包毒品咖啡包、梅錠、FM2等各式毒品及安非他命吸食器。當時許男女友正外出購物返回旅館就被警方遇到。她表示，不知許男為何會墜樓，對男友身藏毒品，也否認知情及吸毒。
警方懷疑許姓男子遭通緝又藏毒，因躲避警方上門查緝不慎失足由5樓墜樓身亡。警方今將報請台北地檢署檢察官相驗進一步確定死因。
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