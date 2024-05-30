雲林男撂人持棍棒狠砸倉庫 還將制式手槍丟進一旁稻田

嘉義縣大林鎮近日凌晨傳出有出租倉庫遭砸，42歲陳姓男子與友人在該處聚會，突然有6名年輕男子持棍棒砸門窗，警方獲報立即啟動快打部隊到場，持棒惡煞見警車接近，慌亂將裝有手槍、子彈的黑色背包丟棄在一旁稻田，隨即駕車逃離，警方循線逮捕將6人移送法辦。

警方調查，羅姓主嫌等6人平時在雲林地區活動，與該址承租戶曾有嫌隙，當天又和被害人爆發口角衝突，憤而持棍棒敲擊；李嫌自稱平時有攜槍自衛習慣，因擔心怕被警方查緝，就把裝有槍的背包丟到旁邊稻田裡，原本想說風頭過後再來取走，仍被警方眼尖發現。

警方調閱附近監視器及搜集現場跡證，鎖定涉案車輛及相關嫌疑人身分，隨即組成專案小組追緝，在國道一號北上頭份路段發現嫌犯的車輛拋錨停在路肩，上前盤查當場逮獲陳、謝2嫌；專案小組同步追查其他共犯，陸續查獲主嫌羅嫌、李嫌及許姓、薛姓少年到案。