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雲林男撂人持棍棒狠砸倉庫 還將制式手槍丟進一旁稻田

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣大林鎮近日凌晨傳出有出租倉庫遭砸，42歲陳姓男子與友人在該處聚會，突然有6名年輕男子持棍棒砸門窗，警方獲報立即啟動快打部隊到場，持棒惡煞見警車接近，慌亂將裝有手槍、子彈的黑色背包丟棄在一旁稻田，隨即駕車逃離，警方循線逮捕將6人移送法辦。

警方調查，羅姓主嫌等6人平時在雲林地區活動，與該址承租戶曾有嫌隙，當天又和被害人爆發口角衝突，憤而持棍棒敲擊；李嫌自稱平時有攜槍自衛習慣，因擔心怕被警方查緝，就把裝有槍的背包丟到旁邊稻田裡，原本想說風頭過後再來取走，仍被警方眼尖發現。

警方調閱附近監視器及搜集現場跡證，鎖定涉案車輛及相關嫌疑人身分，隨即組成專案小組追緝，在國道一號北上頭份路段發現嫌犯的車輛拋錨停在路肩，上前盤查當場逮獲陳、謝2嫌；專案小組同步追查其他共犯，陸續查獲主嫌羅嫌、李嫌及許姓、薛姓少年到案。

警方表示，黑色背包內裝有制式手槍1把、彈匣1個及子彈9顆，全案訊後依槍砲、恐嚇及毀損等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦；對於任何街頭暴力行為，警方絕對強勢執法、依法嚴辦，本次在最短時間內查獲暴力份子到案，也讓民眾感受到警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心。

雲林縣羅姓男子日前凌晨撂人持棍棒狠砸嘉義縣大林鎮一間出租倉庫，憂被警方查緝還將制式手槍丟進一旁稻田。記者黃于凡／翻攝
雲林縣羅姓男子日前凌晨撂人持棍棒狠砸嘉義縣大林鎮一間出租倉庫，憂被警方查緝還將制式手槍丟進一旁稻田。記者黃于凡／翻攝
雲林縣羅姓男子日前凌晨撂人持棍棒狠砸嘉義縣大林鎮一間出租倉庫，憂被警方查緝還將制式手槍丟進一旁稻田。記者黃于凡／翻攝
雲林縣羅姓男子日前凌晨撂人持棍棒狠砸嘉義縣大林鎮一間出租倉庫，憂被警方查緝還將制式手槍丟進一旁稻田。記者黃于凡／翻攝
雲林縣羅姓男子日前凌晨撂人持棍棒狠砸嘉義縣大林鎮一間出租倉庫，憂被警方查緝還將制式手槍丟進一旁稻田。記者黃于凡／翻攝
雲林縣羅姓男子日前凌晨撂人持棍棒狠砸嘉義縣大林鎮一間出租倉庫，憂被警方查緝還將制式手槍丟進一旁稻田。記者黃于凡／翻攝

嘉義 監視器

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