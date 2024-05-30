進彩券行搶66枚50元硬幣判刑8年 騎車接應者不知情無罪

李姓男子帶折疊刀出門，在基隆市區伺機行搶還債。他先在孝三路郵局ATM前，持刀要求先存錢再捕登存摺的女子交出錢來，但因對方大喊救命罷手。李男後來又走進仁四路一家彩券行脅迫女店員，搶走66枚50元硬幣，得手3300元。法院審理後，認定李男犯攜帶兇器強盜及搶奪未遂2罪，判應執行8年6月徒刑。全案可上訴。

判決指出，40多歲李男向張姓友人借用機車代步，去年12月28日一早騎車去找陳姓男子，約陳陪他四處逛逛，兩人輪流騎車前往市區途中，李一路尋找下手目標。

當天上午7點57分陳男騎車經過孝三路郵局，李男鎖定操作自動櫃員機領錢的女子行搶，要求不知情的陳男停在路邊等待。李下車後，從隨身攜帶的包包內取出2把折疊刀，1把放在右褲口袋，右手持另1把折疊刀，左手抓住被害女子行搶。女子受到驚嚇喊「救命」，李擔心旁人注意作罷。

李男回到陳男停車地點後同車離開，8點5分騎到仁四路一家彩券行旁，李再次要求陳男停靠路邊等他。李下車後走進彩券行，向女店員說「搶劫」，脅迫給錢，並強行取走櫃台的硬幣盒，裡面共有66枚50元硬幣，合計3300元。

警方接獲兩名女子報案後，調閱道路監視器影像，循線查出李、陳涉案，當天上午10點多在通仁街李男住處附近找到陳男，再到李家逮捕李男，將兩人帶回調查。李承認犯案，陳否認犯行。基隆地檢署檢察官偵查後，起訴兩人。

法院審理時，李男指因為要還債務，才帶折疊刀出門，並要陳男騎車載他。在孝三路郵局找到目標後，叫陳停在不遠處等他一下，後來因為女子大喊救命，就回頭去找陳男同車離開。陳男騎到廟口附近時，李又要他停車等他，再進彩券行搶走硬幣盒。

李男說，上車後要求陳男載他到市立游泳池還錢，陳有問我發生什麼事，他怕害到陳男，所以沒有說他進彩券行搶劫。他還3000元給債主，接著回住家附近和陳吃早餐，花了150元，接著兩人就分開，不久就被警方逮捕，身上只剩150元贓款。

法官認定李男在孝三路郵局攜帶兇器搶奪未遂犯行明確，判刑1年。李男持刀要脅彩券行並說出「搶劫」等話後，強取硬幣盒。女店員拉李手臂，試圖阻止被甩開，因李持刀不敢繼續抵抗，犯攜帶兇器強盜罪判刑8年。兩罪應執行8年6月徒刑。

陳男辯稱從頭到尾都不知道李男要幹什麼，也不認識李男的債主。李要他騎車去市立游泳池還人家錢，他在旁邊等，還完錢後，載李到通仁街口，吃完早餐就分開了。