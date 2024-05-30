屏東男子藏毒心虛飆車拒檢 警方圍捕起獲愷他命

洪姓男子昨晚開車行經屏東市區違規紅燈左轉，巡邏警察上前攔查，未料洪男心虛加速逃離。警方在約5公里外逮到人，查出三級毒品愷他命，將洪男移送法辦。

屏東縣警察局屏東分局崇蘭派出所所長許晉維今天接受訪問指出，29日晚間，員警在屏東市自由路巡邏時，發現1部車輛違規紅燈左轉即上前攔查，未料駕駛見警方上前就加速逃離現場。

員警通報線上警力攔截圍捕，最後在約5公里外的麟洛鄉中山路段逮到26歲洪姓男子，查獲第三級毒品愷他命，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。

分局長蔡培元表示，警方執行勤務攔查時，駕駛人依法有配合義務，如確有違規行為，也應配合受檢，千萬不要心存僥倖。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885