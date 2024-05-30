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台南健身教練為償還賭債 代收近1公斤大麻花包裹下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

施姓健身教練為清償賭債，去年6月底同意暱稱「畢卡索」等人提供台南自家住處作收件地址，自加拿大將大麻花分裝成6包，與紫菜、海苔餅乾等混放在國際包裹內掩飾，經關務署台北關查獲，並由警喬裝郵遞人員送件當場查獲，台南地院認他犯運輸第2級毒品罪處5年6月。

施於偵查及審理時坦承，確有因急需款項償還債務，同意「畢卡索」等人提供他住所住址為收件人地址，並出面收受毒品包裹。

而扣案毒品，經法務部調查局濫用藥物實驗室鑑定，送驗煙草狀檢品6包經檢驗均含第2級毒品大麻成分，合計淨重888.02公克，驗餘淨重887.61公克。從而被告共同運輸第2級毒品、私運管制物品進口等犯行，法官認事證明確。

律師表示，施現從事體育科代理教師、健身房教練等正當職業、曾獲多項健美比賽獎項，在其專業領域有相當競爭力，僅因積欠龐大債務一時失慮誤觸法網。律師說，現已在家人支援下清償所有債務，並戒除賭博惡習，無再犯可能，且所運輸毒品大麻未經領取即為警查獲，未造成毒品擴散危害，因本案有情輕法重情事，請求法官減輕其刑。

合議庭認為，第2級毒品大麻是法律嚴格禁止運輸、持有違禁物，施擅自將重近1公斤大麻運輸至我國境內，對於國人身心健康及社會秩序所造成潛在危險不輕，且施犯罪動機乃因賭博積欠龐大債務，急需籌款還債，動機已非純良可憫，再其所為犯行，經斟酌依毒品危害防制條例減輕其刑，而從低度量起，相較犯罪情狀、角色分工，當無情輕法重之憾，應無再依法酌減其刑餘地。

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台南地院認為，施男犯罪動機乃因賭博積欠龐大債務，急需籌款還債，動機已非純良可憫，經斟酌依毒品危害防制條例減輕其刑，當無情輕法重之憾。圖／本報資料照
台南地院認為，施男犯罪動機乃因賭博積欠龐大債務，急需籌款還債，動機已非純良可憫，經斟酌依毒品危害防制條例減輕其刑，當無情輕法重之憾。圖／本報資料照

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