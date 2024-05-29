半裸男蹲坐路旁眼神迷茫 警套話「哈們」竟被反問：要買嗎？

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中央社／ 台中29日電

台中市警察局第四分局員警日前發現1名男子，上半身赤裸，蹲坐路旁抽菸，眼神迷茫，警方上前盤查，在男子停放車內查獲大麻菸油彈50顆，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

台中市警察局第四分局今天說明，黎明派出所員警日前接獲情資，循線前往南屯區干城街一帶巡查，發現1名男子，上半身赤裸，蹲坐路旁抽菸，由於男子眼神呆滯、神情恍惚，明顯可疑，員警於是上前盤查。

警方表示，員警套話詢問是否有「哈們」習慣時，男子居然反問員警是否要購買，員警隨即經過男子自願性同意搜索，在男子停放的車內查獲大麻菸油彈50顆，經初步檢驗呈第二級毒品大麻陽性反應，另外還查獲大麻施用器具2支及含大麻殘渣的塑膠盒1個等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

警方指出，發現大麻菸油彈是透過霧化器將菸油霧化後吸食，由於是液狀物，會再填加其他化學物質，成分非常可疑，吸食後勢必對身心健康產生影響。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中1名男子上半身赤裸，蹲坐路旁抽菸，眼神迷茫。警方上前盤查，在男子停放車內查獲大麻菸油彈50顆。警察示意圖。聯合報系資料照
台中1名男子上半身赤裸，蹲坐路旁抽菸，眼神迷茫。警方上前盤查，在男子停放車內查獲大麻菸油彈50顆。警察示意圖。聯合報系資料照

大麻 抽菸 毒品 警察

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