半裸男蹲坐路旁眼神迷茫 警套話「哈們」竟被反問：要買嗎？
台中市警察局第四分局員警日前發現1名男子，上半身赤裸，蹲坐路旁抽菸，眼神迷茫，警方上前盤查，在男子停放車內查獲大麻菸油彈50顆，全案依毒品危害防制條例移送法辦。
台中市警察局第四分局今天說明，黎明派出所員警日前接獲情資，循線前往南屯區干城街一帶巡查，發現1名男子，上半身赤裸，蹲坐路旁抽菸，由於男子眼神呆滯、神情恍惚，明顯可疑，員警於是上前盤查。
警方表示，員警套話詢問是否有「哈們」習慣時，男子居然反問員警是否要購買，員警隨即經過男子自願性同意搜索，在男子停放的車內查獲大麻菸油彈50顆，經初步檢驗呈第二級毒品大麻陽性反應，另外還查獲大麻施用器具2支及含大麻殘渣的塑膠盒1個等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。
警方指出，發現大麻菸油彈是透過霧化器將菸油霧化後吸食，由於是液狀物，會再填加其他化學物質，成分非常可疑，吸食後勢必對身心健康產生影響。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言