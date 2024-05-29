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網紅Joeman、蕾菈夫婦惹大「麻」煩 寫悔過書服勞務換緩起訴

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

知名YouTuber「Joeman」、「蕾菈」和其DJ老公湯宇，去年11月間因涉嫌吸食及持有二級毒品大麻被捕，上月3人因毛髮、尿液無陽性反應，施用部分獲不起訴，但3人無故持有大麻犯行明確，檢察官要求3人當庭寫下悔過書，並分別提供100及48小時的公益性質義務勞務後，將3人緩起訴。

Joeman（本名翁雋明）去年11月6日因毒遭檢警搜索，先在新北市新莊住處，被搜出含殘渣的大麻研磨器、大麻煙斗各1個、手機1支，接著又在八里住處搜出總淨重7.2583公克的大麻3包、含大麻殘渣淨重0.2723公克的大麻研磨器1個、含大麻殘渣淨重0.0062公克的真空罐及捲菸紙。檢警並查出Joeman是在去年9月下旬，以14000元向王姓藥頭購入10克大麻。

而蕾菈（本名何蕾伊菈）與其老公湯宇，也在新北市中和住處，被搜出淨重0.1114 公克的大麻1包、大麻研磨器 1個、大麻煙斗2支和水煙壺濾嘴1個。

當下Joeman和蕾菈夫婦均坦承吸食毒品，事後並公開道歉，但檢警採集3人毛髮、尿液送驗，均未驗出大麻代謝物反應，檢察官僅能依科學證據，認定3人施用第二級毒品罪嫌不足。

至於3人持有大麻部分，檢察官考量3人均無前科，犯後坦承犯行態度良好，因此要求3人當庭書立悔過書，緩起訴期間為1年，自緩起訴處分確定至緩起訴期間屆滿前2個月為止，向檢方指定的政府機關、機構或行政法人、社區及其他符合公益目的的機構、團體提供規定時數的義務勞務。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

知名YouTuber「Joeman」、「蕾菈」和其DJ老公湯宇，因持有大麻，在當庭寫下悔過書及提供一定時數的義務勞務後，由新北地檢署處分緩起訴。圖／擷自YouTube
知名YouTuber「Joeman」、「蕾菈」和其DJ老公湯宇，因持有大麻，在當庭寫下悔過書及提供一定時數的義務勞務後，由新北地檢署處分緩起訴。圖／擷自YouTube

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