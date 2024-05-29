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男冒名高雄名人陳財佑託人運毒 2嫌遭起訴

中央社／ 高雄29日電

販毒前科的詹姓男子受託以「矽土塊」名義進口毒品愷他命原料，冒名高雄人熟知的抓漏專家「陳財佑」，以1萬元報酬委託林姓男子領貨，被檢警盯上查獲。雄檢依毒品等罪起訴2人。

高雄地檢署起訴書指出，有販毒前科的39歲詹男去年11月間透過手機通訊軟體聯繫綽號「九兄」不明人士，雙方談妥自中國以「矽土塊」名義運輸58.89公斤毒品愷他命原料，每公斤可領取新台幣1至2萬元報酬。「九兄」則將2袋毒品原料藏在木箱中，委請貨運報關業者運送。

當貨物從中國廈門運抵台灣基隆港區，安檢人員察覺有異扣案，但檢調人員決定先按兵不動，讓貨物依原定計畫繼續運送，詹男收到到貨通知後，隨即在通訊軟體偽裝成高雄人熟知的「陳財佑」，並以1萬元代價委託51歲林男領貨。

詹男、林男相約前往物流中心領貨後，先前往楠梓區一間旅館檢查，結果遭埋伏蒐證已久的檢警破門人贓俱獲，依違反毒品等罪送辦。高雄地檢署偵結後，將詹男、林男提起公訴。

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毒品 販毒

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