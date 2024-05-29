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男女毒蟲開車違規占用機車停等區 南警攔查起獲200毒咖啡包

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市余姓男子今天凌晨開車載著和友人蘇姓女子，在海安路等紅燈違規占用機車停等區，為巡邏員警發現上前攔檢，在車上查獲200包毒咖包，兩人毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

今天凌晨台南地區大雨稍歇，市警二分局民權派出所所長何家慶率員於1點多在海安路與府前路口執行巡邏中，發現1輛轎車停等紅燈時違規占用機車停等區，上前發現駕駛余男（38歲）與女性蘇姓友人(35歲)兩人於車內相談甚歡，上前攔查。

兩人突然見車旁出現警察大為吃驚，下車受檢時一打開車門毒菸臭味外溢，員警詢問椅墊上不明粉末時吞吐不言。何家慶在駕駛座下發現放有K他命吸盤及毒品殘渣，後續又在副駕駛座下發現1個手提紙袋，袋內放有1大包K他命毒品咖啡包，經清點計有200包、重達785公克。經帶回毒品及尿液檢驗也均呈現陽性反應，兩人依被依毒品罪嫌送辦，並將持續溯源追查毒品來源。

據了解，余男及蘇女兩人29日凌晨見大雨稍歇，由余男開車載著蘇女準備到市區來喝碗牛肉湯，在海安路與府前路口停等紅燈時因在車內討論各家牛肉湯優點，相談甚歡而未注意違規占用機車停等區，為巡邏員警發現上前盤查，進而查獲毒品咖啡包。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市員警取締轎車違停機車停等區，意外查獲200包毒品咖啡包。記者黃宣翰／翻攝
台南市員警取締轎車違停機車停等區，意外查獲200包毒品咖啡包。記者黃宣翰／翻攝

毒品 警察

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