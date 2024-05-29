宜蘭非法移工死亡 泰籍妻偕同雇主棄屍櫻花陵園
30多歲的泰籍男子持觀光簽證到宜蘭非法工作，近日泰國家人請宜蘭警方尋人，找上了林姓雇主，得知該移工2天前身亡，雇主怕出問題，與死者妻子、友人一同棄屍；警方根據雇主說詞在櫻花陵園攔沙壩找到移工屍體，無明顯外傷，詳細案情仍待調查。
警方表示，昨（28）日下午4時50分許接獲泰國辦事處轉報，有人通報多日聯繫不上到宜蘭礁溪的哥哥，可能已經死亡，希望台灣警方協尋，提供疑為雇主的電話。礁溪警分局聯繫上該雇主44歲林姓男子，通知到案說明，然而林男言語支吾不願多說，警方不斷勸說才突破心防。
林姓雇主表示，該移工持觀光簽證，是逾期居留的非法移工，所以他才不願報警；移工平常喜歡喝酒，最近連續幾天身體不舒服，礙於身分無法就醫，27日中午被發現死在宿舍。林姓雇主和該移工的35歲妻子、另外2名泰籍友人將遺體搬上車，載到櫻花陵園棄屍；死者妻子昨日因良心譴責，才告知死者在泰國的家人。
警方依照林姓雇主的說詞，昨日下午7時許前往櫻花陵園，果然找到該名移工，已經明顯死亡，身上並沒有明顯外傷，難以判斷初步死因；目前遺體已被送往地檢署相驗，檢警也傳喚一同棄屍的其他3人，進一步調查全案，目前暫依遺棄屍體罪嫌將4人移請地檢署偵辦。
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