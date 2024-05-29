1次走私菸、2次運毒…船長第3度走私上噸毒品 二審今改判16年

船長林志吉等5人去年4月間涉自大陸鐵殼船接駁上噸安非他命、K他命共46袋，經海巡在高雄外海攔截，依違反毒品危害防制條例等起訴，林志吉等人一審被判12年至6月不等徒刑，林及檢方均不服上訴，台南高分院上午宣判，林等3人改判16年至3年不等更重刑期，林妻等2人維持原判。

台南高分院指出，林志吉犯共同犯運輸第二級毒品罪由12年改判16年，李男共同犯運輸第二級毒品也由6年改判9年，另名李男由幫助私運管制物品進口未遂罪，改為幫助運輸第二級毒品罪，由6月改判3年。

至於林妻莊女犯幫助私運管制物品進口未遂罪處1年，廖男犯幫助私運管制物品進口未遂罪處6月，二人上訴駁回，維持原判。

合議庭指出，林志吉從來沒有指證翁姓男子為其毒品來源，且翁已經原審諭知無罪，林「沒有」供出毒品來源因而查獲共犯的減刑適用，原審認為有此適用，認事用法有誤。同時，林曾有1次走私香菸、2次運輸毒品前科，這次是第3次運輸毒品，且遭查獲的毒品數量甚鉅，潛在危害國民健康和社會治安甚鉅，原審量刑過輕。

合議庭表示，李男遭查獲的毒品數量甚鉅，潛在危害國民健康和社會治安甚鉅，原審量刑過輕；李上訴主張原審量刑過重，並無理由，檢察官上訴主張原審量刑過輕，則有理由。

合議庭也表示，另名李男幫助行為包括物理上的有形幫助和心理上的無形幫助，李男提供林承諾協助，仍屬於幫助行為。且他於偵查中已經坦承其知悉林要從事海上運毒，應該構成幫助運輸第二級毒品罪，原審認為僅構成幫助私運管制物品進口未遂罪，認事用法有誤。

而他是幫助犯，得減輕其刑。且偵查、審理中的供述內容實際上符合自白，得遞減其刑。加上其僅是提供心理上的幫助行為，因此僅量處3年。

檢調及海巡調查，林前2次走私遭判刑並服刑期滿後，如今已是第3度被專案小組逮捕。林出海前，事先躲藏在「福滿平安」快艇的船艙內，由李姓船員獨自駕駛快艇自安平漁港報關出海，再由林接手駕船前往指定交易的經緯度。

雙方以雷射筆及百元鈔為信物，在確認彼此身分後，大陸鐵殼船即將46包印有泰國文字的麻袋，安非他命14袋共重278多公斤、K他命32袋共重746多公斤吊放在快艇上，專案小組於4月16日下午會同在鄰近海域巡弋守候的澎湖海巡隊等追緝，查獲足供500萬人次吸食毒品。

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