雲林明仁會堂口藏木藝館 警連三天搜捕逮十餘人

雲林縣警察局刑警大隊日前偵辦一件販毒案件，深入追查發現，竹聯幫明仁會於斗六市大學路三段設立一家木藝店，實為幫派聚集的「巨騰會所」，警方專案掃蕩，陸續逮捕27歲陳姓會長、28歲陳姓副會長，查扣武士刀、開山刀等刀械、球棒等涉案工具，全案依組織犯罪等罪移送法辦，首要陳嫌經檢方向雲林地方法院聲請羈押獲准。

雲林縣警局刑大掃黑專責隊、少年警察隊、斗六及斗南警分局等單位，日前共組專案小組蒐證，發現有竹聯幫明仁會背景的27歲陳男等人，近期在斗六一家木藝店後方成立會所，除為成員平時聚集之地，也藉以吸收年輕人入會。

縣警局刑大隊長楊承璋指出，該幫派訂有明確「幫規」、「教條」，其內部組織分工精確，幹部間以「王爺公」、「土地公」、「歐巴馬」等神祇、名人作為稱呼代號，而若有人有脫離組織的想法或行動，即會遭受威嚇，稱要以老虎鉗剪斷2隻手指等酷刑恐嚇，嚴禁脫離組織，手段殘暴，為治軍還訂有會歌，更自訂口號「佐助不會，明仁會」，自稱「雲林仁」。

本月14、15及22、23日，警方見時機成熟持拘票、搜索票兵分多路至斗六、莿桐、林內、虎尾等處拘提犯嫌，陸續逮捕陳姓會長、陳姓副會長。然因犯嫌聚集處周遭突出現多輛不明車輛，引起其他共犯警戒，趁隙逃往台南關子嶺某溫泉飯店躲藏，最後警方順利逮捕十餘幫眾到案。

雲林縣警察局長李建民表示 ，不容許任何犯罪及不法黑道幫派挑戰公權力，該案明仁會甫在雲林縣插旗，拓展黑幫勢力，旋即被掃蕩瓦解，警方將持續實施聯合威力掃蕩專案勤務，不定期執行，強力檢肅黑道幫派，全力維護轄區治安。