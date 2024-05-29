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近60公斤K毒原料成功入基隆關 2男落檢調圈套被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

詹姓男子從中國大陸進口58.89公斤的K他命毒品原料，將毒品原料藏在木箱裡企圖闖關，今年1月被海關識破，報請檢調偵辦後，先讓貨物成功入關，辦案人員再緊跟貨物流向，最後趁詹男及林姓男子拿完貨以後，一舉將兩人緝獲。雄檢偵結，今依運輸四級毒品等罪嫌起訴兩人。

檢調查出，2023年11月間，詹男（39歲）透過通訊軟體與綽號「九兄」的身分不詳男子連絡，「九兄」告知詹男他以「矽土塊」名義從中國進口58.89公斤的K毒原料（三級丁氧羰基愷他命，為第四級管制藥品原料藥）來台，並把毒品藏在木箱裡企圖闖關，以每公斤1萬元代價，請詹幫忙領貨。

今年1月23日，木箱從中國廈門運抵台灣基隆港時，被海關人員發覺有異，經通報調查局航業調查處後，檢調決定按兵不動，讓木箱按原定計畫入關，再鎖定收貨人身分。

同月25日，這批貨物自基隆運抵高雄某物流公司後，「九兄」確認貨物運抵高雄，請詹男出面收貨，詹男再以以1萬元代價，請林男跟他一起領貨。

林男同意後，兩人相約前往物流公司，取貨後再開車去楠梓區某汽車旅館整理K毒原料，當場被檢調人員破門逮人，並一舉查扣這批原料，若成功闖關，可製成市價逾6000萬元的K他命毒品。

雄檢偵查時，詹男坦承犯行，林男則稱他不曉得搬運的貨是毒品。但檢方認為，詹男提供的工作單純，卻短時間有高額報酬，不可能不知道自己搬的可能是違禁品，偵結後依運毒罪將兩人起訴，均面臨最輕5年以上徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆關外觀。本報資料照片
基隆關外觀。本報資料照片

基隆港 毒品 海關

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