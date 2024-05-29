快訊

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

園所熄燈潮／租金漲數十萬且經營困難 全台多所幼兒園突停業

大排「長榮」！長榮航股東會紀念品吸睛 小股東搶排、人龍延綿百公尺

竹聯幫明仁會插旗雲林 檢警掃蕩逮18人分會長收押

中央社／ 雲林縣29日電

竹聯幫仁堂明仁會插旗雲林成立分會，涉暴力討債、糾眾滋事、販毒，雲縣警檢近日檢肅18人到案，查扣刀械、借據等贓證物，依組織犯罪等罪嫌送辦，分會長陳姓主嫌法院裁定羈押。

雲林縣警察局今天召開記者會宣布破獲竹聯幫仁堂明仁會組織犯罪，雲林地檢署檢察官指揮縣警局刑警大隊、少年警察隊及斗六、斗南偵查隊，5月中在台南、斗六、莿桐、林內、虎尾鎮等地陸續拘提陳姓主嫌（明仁會雲林分會長）及共犯陳嫌（副會長）、賴嫌（組長）等18人到案。

雲林縣警察局刑警大隊長楊承璋說，當場查扣開山刀、武士刀、彈簧刀、球棒、手機、本票及借據等贓證物，全案依組織犯罪等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，首要陳嫌經檢方向法院聲請羈獲准。

楊承璋指出，竹聯幫仁堂明仁會雲林分會吸收年輕人入會，並訂有明確幫規，內部分工組織明確，各階層幹部均以各種神明為代號自稱，成員如有脫離組織的想法或行動，幹部即威嚇要以老虎鉗剪斷2隻手指等言語，嚴禁脫離組織。

楊承璋表示，此會在地方逞凶鬥狠、暴力圍事、逼討債務並從事販毒等非法行為，牟取不法暴利，經常利用社群軟體糾集幫眾滋事，對於轄區治安危害甚鉅。

楊承璋說，此次除掃蕩黑幫也同步進行肅槍、緝毒等專案行動，查獲霰彈長槍1把、改造短槍1把、模擬槍2把及大麻1公斤；雲林縣長張麗善今天特別前往縣警局頒發破案慰勉金，感謝警方辛勞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

明仁會 竹聯幫 雲林

延伸閱讀

影／竹聯幫假借公益街頭勸募4百萬飽私囊 志工上廁所要報備

雲林男嬰心臟病轉診高雄 家人入住麥當勞叔叔之家減少奔波

雲林補習男師暴打 女童雙手嚴重瘀血慘不忍睹

蔬菜農藥檢驗更快速！檢測車進駐雲林6小時可看報告

相關新聞

台中男居酒屋亮槍 「慶記」丟酒杯逼人吞下肚…下場曝

台中林姓男子攜帶非制式手槍、子彈到居酒屋，隨機和客人攀談聊得不開心，竟拿槍擺在吧檯上恐嚇，甚至卸下子彈丟進啤酒杯逼對方喝...

近60公斤K毒原料成功入基隆關 2男落檢調圈套被逮

詹姓男子從中國大陸進口58.89公斤的K他命毒品原料，將毒品原料藏在木箱裡企圖闖關，今年1月被海關識破，報請檢調偵辦後，...

影／新北通緝犯被開2槍仍駕車逃脫 帶女友躲摩鐵被逮

新北市蘆洲區昨天有1輛BMW轎車撞倒70歲老婦，警方趕抵查出肇事駕駛是通緝犯，羅姓男子竟駕車拖行員警，被連開2槍仍衝撞逃...

「喪屍毒品」入侵台灣 檢警查扣2億元毒品 起訴2毒販

新北市刑大獲報，指有販毒集團輸入大量毒品，經長期蒐證後逮捕陳姓及傅姓男子，查扣八十五公斤安毒及Ｋ他命，另查獲在國外被列為...

南投「青鳥行動」傳濺血 警急壓制奪刀、近百群眾嚇壞

「青鳥行動」今在全國各地有串連行動，南投縣今晚也有近百人聚集在草屯演藝中心前，表達「沒有討論，不是民主」訴求，抗議藍、白...

中捷遭砍…長髮哥臉留兩道疤、高二生身中3刀 預計31日出院

台中捷運21日驚傳隨機砍人事件，17歲呂姓高二男乘客第一個被砍，身中3刀、刀刀見骨，28歲的許姓男乘客臉部遭砍傷仍浴血抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。