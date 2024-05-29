竹聯幫明仁會插旗雲林 檢警掃蕩逮18人分會長收押

竹聯幫仁堂明仁會插旗雲林成立分會，涉暴力討債、糾眾滋事、販毒，雲縣警檢近日檢肅18人到案，查扣刀械、借據等贓證物，依組織犯罪等罪嫌送辦，分會長陳姓主嫌法院裁定羈押。

雲林縣警察局今天召開記者會宣布破獲竹聯幫仁堂明仁會組織犯罪，雲林地檢署檢察官指揮縣警局刑警大隊、少年警察隊及斗六、斗南偵查隊，5月中在台南、斗六、莿桐、林內、虎尾鎮等地陸續拘提陳姓主嫌（明仁會雲林分會長）及共犯陳嫌（副會長）、賴嫌（組長）等18人到案。

雲林縣警察局刑警大隊長楊承璋說，當場查扣開山刀、武士刀、彈簧刀、球棒、手機、本票及借據等贓證物，全案依組織犯罪等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，首要陳嫌經檢方向法院聲請羈獲准。

楊承璋指出，竹聯幫仁堂明仁會雲林分會吸收年輕人入會，並訂有明確幫規，內部分工組織明確，各階層幹部均以各種神明為代號自稱，成員如有脫離組織的想法或行動，幹部即威嚇要以老虎鉗剪斷2隻手指等言語，嚴禁脫離組織。

楊承璋表示，此會在地方逞凶鬥狠、暴力圍事、逼討債務並從事販毒等非法行為，牟取不法暴利，經常利用社群軟體糾集幫眾滋事，對於轄區治安危害甚鉅。

楊承璋說，此次除掃蕩黑幫也同步進行肅槍、緝毒等專案行動，查獲霰彈長槍1把、改造短槍1把、模擬槍2把及大麻1公斤；雲林縣長張麗善今天特別前往縣警局頒發破案慰勉金，感謝警方辛勞。

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