台中男居酒屋亮槍 「慶記」丟酒杯逼人吞下肚…下場曝

台中林姓男子攜帶非制式手槍、子彈到居酒屋，隨機和客人攀談聊得不開心，竟拿槍擺在吧檯上恐嚇，甚至卸下子彈丟進啤酒杯逼對方喝下，客人怕林衝動開槍只能硬著頭皮吞下子彈，導致消化道異物腹痛緊急開刀取出；法院審酌雙方調解成立，依槍砲、恐嚇罪判林5年8月，可上訴。

檢警調查，林男自稱從繼父住處取得1把改造手槍、6顆子彈，2023年7月30日凌晨4點多攜帶槍、彈到西區向上路1間居酒屋，席間和1名顧客攀談心生不快，竟將手槍放在吧檯上作勢恫嚇，經對方安撫後他才收回。

但沒多久林又二度掏槍，甚至還拉動槍機滑套使在場客人、店長及服務生，甚至連正在觀看監視器的負責人都心生畏懼。

林男還不顧現場客人不斷安撫，竟從彈夾卸下3顆子彈，將其中1顆放入酒杯內，當場逼客人連同啤酒、子彈都喝下去，對方因害怕林男開槍發生危險，只好硬著頭皮吞下子彈，結果當天就因消化道異物導致腹痛，緊急到醫院開刀取出子彈。

警方獲報也於8月1日持搜索票赴林男家，查扣他作案用的手槍、子彈，經送交鑑定均具殺傷力。檢方偵結依槍砲、恐嚇，及傷害罪嫌起訴林。

台中地院審理時，林男均坦承不諱，與被害人供詞相符，並有現場監視器畫面、扣案物，另外被逼吞彈的酒客就醫時，其腹部X光照片、手術取出子彈可佐。

法院審酌，林男是智慮成熟的成年人，竟臨時起意在居酒屋內持槍恐嚇，對社會造成不良影響，考量他犯後坦承，已經和被害人均調解、賠償，另林男逼客人吞子彈導致異物卡在消化道涉嫌傷害部分，被害人也撤告。

法院審理後依非法持有非制式手槍罪，判處林男5年4月，併科6萬元，另依恐嚇罪判他4月，得易科罰金。

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