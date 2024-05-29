快訊

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

園所熄燈潮／租金漲數十萬且經營困難 全台多所幼兒園突停業

大排「長榮」！長榮航股東會紀念品吸睛 小股東搶排、人龍延綿百公尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中男居酒屋亮槍 「慶記」丟酒杯逼人吞下肚…下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子攜帶非制式手槍、子彈到居酒屋，隨機和客人攀談聊得不開心，竟拿槍擺在吧檯上恐嚇，甚至卸下子彈丟進啤酒杯逼對方喝下，客人怕林衝動開槍只能硬著頭皮吞下子彈，導致消化道異物腹痛緊急開刀取出；法院審酌雙方調解成立，依槍砲、恐嚇罪判林5年8月，可上訴。

檢警調查，林男自稱從繼父住處取得1把改造手槍、6顆子彈，2023年7月30日凌晨4點多攜帶槍、彈到西區向上路1間居酒屋，席間和1名顧客攀談心生不快，竟將手槍放在吧檯上作勢恫嚇，經對方安撫後他才收回。

但沒多久林又二度掏槍，甚至還拉動槍機滑套使在場客人、店長及服務生，甚至連正在觀看監視器的負責人都心生畏懼。

林男還不顧現場客人不斷安撫，竟從彈夾卸下3顆子彈，將其中1顆放入酒杯內，當場逼客人連同啤酒、子彈都喝下去，對方因害怕林男開槍發生危險，只好硬著頭皮吞下子彈，結果當天就因消化道異物導致腹痛，緊急到醫院開刀取出子彈。

警方獲報也於8月1日持搜索票赴林男家，查扣他作案用的手槍、子彈，經送交鑑定均具殺傷力。檢方偵結依槍砲、恐嚇，及傷害罪嫌起訴林。

台中地院審理時，林男均坦承不諱，與被害人供詞相符，並有現場監視器畫面、扣案物，另外被逼吞彈的酒客就醫時，其腹部X光照片、手術取出子彈可佐。

法院審酌，林男是智慮成熟的成年人，竟臨時起意在居酒屋內持槍恐嚇，對社會造成不良影響，考量他犯後坦承，已經和被害人均調解、賠償，另林男逼客人吞子彈導致異物卡在消化道涉嫌傷害部分，被害人也撤告。

法院審理後依非法持有非制式手槍罪，判處林男5年4月，併科6萬元，另依恐嚇罪判他4月，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中林姓男子帶槍彈到居酒屋，亮槍恐嚇客人，將子彈丟進啤酒杯逼對方喝下。法院審酌雙方調解成立，依槍砲、恐嚇罪判林5年8月，可上訴。示意圖／Ingimage
台中林姓男子帶槍彈到居酒屋，亮槍恐嚇客人，將子彈丟進啤酒杯逼對方喝下。法院審酌雙方調解成立，依槍砲、恐嚇罪判林5年8月，可上訴。示意圖／Ingimage

居酒屋 恐嚇 槍枝

延伸閱讀

竹縣25歲林姓代理派出所昨晚還返所拿竊盜案資料 今凌晨傳憾事

台南毒蟲缺錢買毒 持槍搶劫飲料店被判8年2月

汐止鬧區凌晨連開8槍嚇壞居民 改造手槍買賣當街測試3人遭訴

上尉軍官搭機赴澎湖隨身行李見子彈 檢方指示等鑑定再函送

相關新聞

台中男居酒屋亮槍 「慶記」丟酒杯逼人吞下肚…下場曝

台中林姓男子攜帶非制式手槍、子彈到居酒屋，隨機和客人攀談聊得不開心，竟拿槍擺在吧檯上恐嚇，甚至卸下子彈丟進啤酒杯逼對方喝...

近60公斤K毒原料成功入基隆關 2男落檢調圈套被逮

詹姓男子從中國大陸進口58.89公斤的K他命毒品原料，將毒品原料藏在木箱裡企圖闖關，今年1月被海關識破，報請檢調偵辦後，...

影／新北通緝犯被開2槍仍駕車逃脫 帶女友躲摩鐵被逮

新北市蘆洲區昨天有1輛BMW轎車撞倒70歲老婦，警方趕抵查出肇事駕駛是通緝犯，羅姓男子竟駕車拖行員警，被連開2槍仍衝撞逃...

「喪屍毒品」入侵台灣 檢警查扣2億元毒品 起訴2毒販

新北市刑大獲報，指有販毒集團輸入大量毒品，經長期蒐證後逮捕陳姓及傅姓男子，查扣八十五公斤安毒及Ｋ他命，另查獲在國外被列為...

南投「青鳥行動」傳濺血 警急壓制奪刀、近百群眾嚇壞

「青鳥行動」今在全國各地有串連行動，南投縣今晚也有近百人聚集在草屯演藝中心前，表達「沒有討論，不是民主」訴求，抗議藍、白...

中捷遭砍…長髮哥臉留兩道疤、高二生身中3刀 預計31日出院

台中捷運21日驚傳隨機砍人事件，17歲呂姓高二男乘客第一個被砍，身中3刀、刀刀見骨，28歲的許姓男乘客臉部遭砍傷仍浴血抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。