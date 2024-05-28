南投「青鳥行動」傳濺血 警急壓制奪刀、近百群眾嚇壞

「青鳥行動」今在全國各地有串連行動，南投縣今晚也有近百人聚集在草屯演藝中心前，表達「沒有討論，不是民主」訴求，抗議藍、白兩黨，但晚間8時許傳出有酒醉民眾持刀自殘，無生命危險；警方初步調查，應與「青鳥活動」無關。

青鳥行動南投場今晚6時30分在草屯鎮演藝中心前人行道展開，群眾在馬路邊手舉「沒有討論，不是民主」、「珍惜自由民主，反對國會濫權」等標語，表達訴求，也開放民眾透過麥克風表達自身看法，現場最多時約有近百人聚集。

青鳥行動南投場發起人葉宥豆表示，南投過去讓人覺得沒有公民的聲音，但這次全台串聯，南投一定不能缺席，她因此協助發起，但採安靜散步舉牌方式進行，而因國會改革法案今下午三讀通過，許多鄉親感到焦慮，因此到場響應支持。

不過，活動卻在晚間8時許傳出濺血，一名酒醉男子突然情緒激動，竟拿出水果刀自殘，朝自己的左胸刺去，現場員警發現後，立刻趨前壓制奪刀，現場秩序一度混亂，警方隨後將該名受傷男子送醫救治，所幸其左胸傷口不深，性命無虞。

據了解，該名李姓男子年約35歲疑酒後與家人爭吵，負氣騎機車離家，之後渾身酒味出現在活動現場，更拿出自備的水果刀自傷，所幸迅速遭警方壓制，未傷及其他人，但現場群眾受到驚嚇，為了安全也宣布活動結束。

葉宥豆說，事發當時，大家都嚇到了，現場有詢問群眾是否認識該男子，但無人認識。警方初步調查，該男子和家人吵架心情不佳，行經會場臨時起意自傷，與「青鳥活動」無關；男子家人也向警供稱，他近期常自述有人要謀害，情緒躁動。

「青鳥行動」南投場於今晚8時許傳出有酒醉民眾自殘，警方將其壓制送醫，性命無礙，初步調查應與青鳥活動無關。圖／民眾提供 青鳥行動南投場今傍晚在草屯演藝中心前表達「沒有討論，不是民主」訴求，過程平和，但晚間傳出有酒醉民眾自殘濺血。記者賴香珊／攝影 「青鳥行動」南投場於今晚8時許傳出有酒醉民眾自殘，警方將其壓制送醫，性命無礙，初步調查應與青鳥活動無關。圖／擷自臉書「外國倫看台灣」 「青鳥行動」南投場於今晚8時許傳出有酒醉民眾自殘，警方將其壓制送醫，性命無礙，初步調查應與青鳥活動無關。圖／民眾提供 青鳥行動南投場今傍晚在草屯演藝中心前表達「沒有討論，不是民主」訴求，過程平和，但晚間傳出有酒醉民眾自殘濺血。記者賴香珊／攝影

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980