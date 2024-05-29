「喪屍毒品」入侵台灣 檢警查扣2億元毒品 起訴2毒販

警方在民宅內查獲安非他命及K他命毒品。記者黃子騰／翻攝 新北市刑大獲報，指有販毒集團輸入大量毒品，經長期蒐證後逮捕陳姓及傅姓男子，查扣八十五公斤安毒及Ｋ他命，另查獲在國外被列為毒品的依托咪酯粉末廿八公斤，民眾若施用可能會產生幻覺，站立不穩如同喪屍，估計毒品總價達二億元。檢察官日前依毒品罪起訴陳、傅兩人，均羈押禁見。

新北市刑大今年初毒品溯源時，掌握有販毒集團將中和一間無人透天厝做倉庫藏匿大量毒品，交由旗下陳男（廿三歲）及傅男（卅五歲）擔任保管員。警方監控兩個月發現有大批毒品送進倉庫，三月攻堅逮捕陳男。

警方先在陳男車上查獲一公斤Ｋ他命，隨即將他帶往透天厝搜索，又查扣八十五公斤安非他命及K他命，之後又帶陳男至中和區捷運路一間社區大樓地下停車場，在一輛未掛牌的轎車內，查獲廿八公斤依托咪酯粉末，四月間循線將共犯傅男逮捕。

調查發現，陳男與傅男除負責管理毒品外，並將毒品交給旗下小弟販賣，但對毒品來源均推稱不知情，只是應友人要求看管透天厝。至於依托咪酯因在台僅被列為藥品，尚未被列管，警方依藥事法函請新北市衛生局裁罰。

新北警表示，依托咪酯在國外被稱為「喪屍」毒品，具興奮、產生幻覺等作用，販毒集團趁我國尚未將該藥品列入管制，大肆添加入電子菸油內當成電子菸販賣予民眾，現已被多國列管，所幸此批毒品尚未流出市面。