中捷遭砍…長髮哥臉留兩道疤、高二生身中3刀 預計31日出院

台中捷運21日驚傳隨機砍人事件，17歲呂姓高二男乘客第一個被砍，身中3刀、刀刀見骨，28歲的許姓男乘客臉部遭砍傷仍浴血抵抗、與眾人合力制伏凶嫌，英勇事蹟被網友封「長髮哥」，雙雙經搶救在林新醫院住院治療。林新醫院副院長黃永鎮今證實，二人恢復良好，預計5月31日可以出院。

呂男有三處刀傷傷口，分別為右肩有12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折，右胸10公分傷口，肋骨第三根斷裂，右上臂8公分傷口，經手術清創、縫合，肋骨斷裂以鋼絲固定，22日由加護病房轉入一般病房。