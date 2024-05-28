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中捷遭砍…長髮哥臉留兩道疤、高二生身中3刀 預計31日出院

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中捷運21日驚傳隨機砍人事件，17歲呂姓高二男乘客第一個被砍，身中3刀、刀刀見骨，28歲的許姓男乘客臉部遭砍傷仍浴血抵抗、與眾人合力制伏凶嫌，英勇事蹟被網友封「長髮哥」，雙雙經搶救在林新醫院住院治療。林新醫院副院長黃永鎮今證實，二人恢復良好，預計5月31日可以出院。

呂男有三處刀傷傷口，分別為右肩有12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折，右胸10公分傷口，肋骨第三根斷裂，右上臂8公分傷口，經手術清創、縫合，肋骨斷裂以鋼絲固定，22日由加護病房轉入一般病房。

黃永鎮說明，「長髮哥」左臉頰有一道從右眼尾一直延伸到右臉頰下顎處9公分刀傷，傷及肌肉，另一道從人中劃過嘴唇直至下巴刀傷，經手術清創及縫合，顴骨溝斷裂，以鋼絲固定，未來臉部傷口會留下疤痕，待傷口癒合後，會請整形外科醫師評估傷口做醫美雷射去疤。

台中捷運5月21日發生砍人案，英勇與凶嫌搏鬥的「長髮哥」的臉上留下兩道明顯疤痕，預計5月31日出院。圖／台中市警局提供
台中捷運5月21日發生砍人案，英勇與凶嫌搏鬥的「長髮哥」的臉上留下兩道明顯疤痕，預計5月31日出院。圖／台中市警局提供
台中捷運5月21日發生砍人事件，17歲呂姓高中生被砍傷送醫治療，經救治恢復良好，預計5月31日出院。圖／台中市政府提供
台中捷運5月21日發生砍人事件，17歲呂姓高中生被砍傷送醫治療，經救治恢復良好，預計5月31日出院。圖／台中市政府提供

台中捷運 手術 醫師 醫美 骨折

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