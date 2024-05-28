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影／竹聯幫假借公益街頭勸募4百萬飽私囊 志工上廁所要報備

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫齊天會會長吳姓男子、副會長張姓男子涉拘禁毆打被害人討債，勾結中華民國善陽展望協會理事長楊姓男子上街公益勸募卻中飽私囊。刑事局估算1年募得430萬元，拘提13人分依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方聲押禁見張、楊獲准，命吳30萬元交保，其他人1至5萬元交保。

警方調查，35歲楊姓男子2017年向內政部申請立案中華民國善陽展望協會，在新北市板橋區租社區大樓1樓店面當辦公室，向衛福部申請許可勸募，期間2022年9月至去年8月，派志工在台大醫院、馬偕醫院、行天宮及台北、新北市的捷運站出入口，以救助弱勢兒童、低收入戶、身障者等拿勸募箱募款，卻未實際救助。

去年3月，該協會志工與另一協會志工在捷運台大醫院站因搶地盤起衝突，遭對方押走毆打，楊透過友人介紹找竹聯幫齊天會副會長33歲張姓男子保護，每月支付2萬元，張派小弟當志工上街勸募。

警方清查，勸募期間楊的金融帳戶有多筆現金存入，共430萬元，研判是募款所得，發現楊每月支付3萬元給志工，規定每天上午8點至下午5點勸募，遲到1分鐘扣薪50元，上廁所要報備，當天結束後將勸募箱交回協會給他清點，勸募箱均上鎖，雖宣稱每月募款逾15萬元發獎金2萬元，但無人領得。

另外，齊天會長33歲吳姓男子在新北新店區某公寓租屋當堂口，去年1月以受託處理毒品糾紛為由，分別聯絡兩名男子到堂口，指揮小弟持棍棒或徒手毆打致全身多處擦挫傷，各拘禁2天及數小時，得手15萬、1百萬元才放人，張也在場。

刑事局偵二大隊第三隊蒐證，去年8月8日、今年3月6日拘提13人，其中3名志工中有2人是張的小弟。楊稱公益勸募，但提不出支出證明；張稱向楊領薪水，對於暴力討債，他與吳均稱是幫人處理債務；志工則坦承知道勸募「怪怪的」。

警方搜索堂口查扣齊天會匾額、電擊棒、模擬槍、辣椒噴霧槍、開山刀、折疊刀、彎刀、斧頭、手銬、球棒，搜索協會查扣勸募箱13個及勸募看板、志工背心，詢後分依詐欺、組織、傷害、恐嚇、妨害自由罪嫌移送，並依公益勸募條例函送衛福部裁處。

竹聯幫齊天會會長吳姓男子、副會長張姓男子涉拘禁毆打被害人討債，勾結中華民國善陽展望協會理事長楊姓男子上街公益勸募卻中飽私囊，刑事局拘提13人移送。記者李奕昕／攝影
竹聯幫齊天會會長吳姓男子、副會長張姓男子涉拘禁毆打被害人討債，勾結中華民國善陽展望協會理事長楊姓男子上街公益勸募卻中飽私囊，刑事局拘提13人移送。記者李奕昕／攝影
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竹聯幫齊天會會長吳姓男子、副會長張姓男子涉拘禁毆打被害人討債，勾結中華民國善陽展望協會理事長楊姓男子上街公益勸募卻中飽私囊，刑事局拘提13人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫齊天會會長吳姓男子（中）、副會長張姓男子涉拘禁毆打被害人討債，勾結中華民國善陽展望協會理事長楊姓男子上街公益勸募卻中飽私囊，刑事局拘提13人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫齊天會會長吳姓男子（中）、副會長張姓男子涉拘禁毆打被害人討債，勾結中華民國善陽展望協會理事長楊姓男子上街公益勸募卻中飽私囊，刑事局拘提13人移送。記者李奕昕／翻攝
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