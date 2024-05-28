影／多國列管喪屍毒品入侵台灣！新北警扣上億毒品逮2嫌

警方在民宅內查獲安非他命及K他命毒品。記者黃子騰／翻攝

新北市刑大獲報有販毒集團在民宅及車輛內藏匿大量毒品，警方經長期蒐證後日前循線逮捕23歲陳男及35歲傅男等2名男子，並查扣85公斤安非他命及K他命，另外還查獲在國外被列為毒品的依托咪酯粉末28公斤，民眾若施用可能會產生幻覺，站立不穩如同喪屍，詢後將2人依毒品罪嫌送辦。並持續追查毒品來源。

據了解，新北市刑大今年初接獲情資，有販毒集團在社區大樓內停車場及無人居住的透天民宅內藏匿大量毒品，交由旗下23歲陳男及35歲傅男2名成員負責保管及販售。警方經2個月監控後於今年3月持拘票及搜索票展開查緝，於該透天厝內查獲約85公斤安非他命及K他命。另外在新北市1棟社區大樓停車場1輛轎車內查獲28公斤依托咪酯粉末。

新北警表示，依托咪酯在國外被稱為「喪屍」毒品，但目前在台灣僅被列為藥品使用尚未被列管。依托咪酯因具有興奮、產生幻覺等作用，販毒集團趁我國尚未將該藥品列入管制，大肆添加入電子菸油內當成電子菸販賣予民眾。民眾若吸食依托咪酯可能會產生幻覺，站立不穩甚至出現攻擊性行為，行為如同喪屍，現已被多國列管，所幸該批毒品在尚未流出市面前即遭新北刑大查獲。

警方詢後將陳、傅2人依毒品罪嫌送辦，並將持續追查販毒集團成員及毒品上游，新北警宣示對毒品持零容忍政策，將全力遏止毒品犯罪，徹底斷絕毒品源頭，展示打擊毒品犯罪的決心，呼籲民眾切勿將大好人生葬送在毒品上。