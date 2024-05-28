快訊

嚇哭！浪漫泡湯變「白蟻煮湯」 她曝驚人現場照勸：雨季別去山區旅遊

怎麼划都不會累…龍舟女鼓手裸露「性感比基尼」引熱議 網笑：屈原都開心了

遭爆劈腿導致對方懷孕！林庭謙坦承處理不當 否認逼迫墮胎

影／多國列管喪屍毒品入侵台灣！新北警扣上億毒品逮2嫌

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

警方在民宅內查獲安非他命及K他命毒品。記者黃子騰／翻攝
警方在民宅內查獲安非他命及K他命毒品。記者黃子騰／翻攝

新北市刑大獲報有販毒集團在民宅及車輛內藏匿大量毒品，警方經長期蒐證後日前循線逮捕23歲陳男及35歲傅男等2名男子，並查扣85公斤安非他命及K他命，另外還查獲在國外被列為毒品的依托咪酯粉末28公斤，民眾若施用可能會產生幻覺，站立不穩如同喪屍，詢後將2人依毒品罪嫌送辦。並持續追查毒品來源。

據了解，新北市刑大今年初接獲情資，有販毒集團在社區大樓內停車場及無人居住的透天民宅內藏匿大量毒品，交由旗下23歲陳男及35歲傅男2名成員負責保管及販售。警方經2個月監控後於今年3月持拘票及搜索票展開查緝，於該透天厝內查獲約85公斤安非他命及K他命。另外在新北市1棟社區大樓停車場1輛轎車內查獲28公斤依托咪酯粉末。

新北警表示，依托咪酯在國外被稱為「喪屍」毒品，但目前在台灣僅被列為藥品使用尚未被列管。依托咪酯因具有興奮、產生幻覺等作用，販毒集團趁我國尚未將該藥品列入管制，大肆添加入電子菸油內當成電子菸販賣予民眾。民眾若吸食依托咪酯可能會產生幻覺，站立不穩甚至出現攻擊性行為，行為如同喪屍，現已被多國列管，所幸該批毒品在尚未流出市面前即遭新北刑大查獲。

警方詢後將陳、傅2人依毒品罪嫌送辦，並將持續追查販毒集團成員及毒品上游，新北警宣示對毒品持零容忍政策，將全力遏止毒品犯罪，徹底斷絕毒品源頭，展示打擊毒品犯罪的決心，呼籲民眾切勿將大好人生葬送在毒品上。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在停車場車輛內查獲依托咪酯。記者黃子騰／翻攝
警方在停車場車輛內查獲依托咪酯。記者黃子騰／翻攝
新北刑大進入民宅攻堅。記者黃子騰／翻攝
新北刑大進入民宅攻堅。記者黃子騰／翻攝

毒品 販毒

延伸閱讀

新北花1500萬年租不斷電系統 403地震救汐止八里跳電

突然暴起拒捕還拉扯警員 板橋警火車站旁逮通緝犯起獲毒品

新北科學日學校成「大型實驗室」 線上線下逾千人參與

這種正義有錢領！幫抓肇逃最高可得1萬 新北6月1日新制上路

相關新聞

影／多國列管喪屍毒品入侵台灣！新北警扣上億毒品逮2嫌

新北市刑大獲報有販毒集團在民宅及車輛內藏匿大量毒品，警方經長期蒐證後日前循線逮捕23歲陳男及35歲傅男等2名男子，並查扣...

影／竹聯幫假借公益街頭勸募4百萬飽私囊 志工上廁所要報備

竹聯幫齊天會會長吳姓男子、副會長張姓男子涉拘禁毆打被害人討債，勾結中華民國善陽展望協會理事長楊姓男子上街公益勸募卻中飽私...

突然暴起拒捕還拉扯警員 板橋警火車站旁逮通緝犯起獲毒品

新北市板橋分局板橋派出所警員日前巡邏經過板橋火車站時，發現1名坐在花圃旁的男子不斷東張西望，看到警員時還神情緊張刻意躲避...

毒品藥頭「把住家當分裝場」 北市警查獲上千支彩虹菸

台北市警方日前查獲黎姓男子持有毒品大麻，經溯源追查，鎖定陳姓男子是上游藥頭，近日循線前往桃園市觀音區陳男住處搜索，當場查...

影／中警抓毒犯夫妻見8月大女嬰 刑警充當保母12小時

台中市刑大二隊在今年3月間持搜索票前往苗栗市，調查黃姓夫妻涉及毒品案件，搜索時發現，黃育有一名8月大的女兒，但偵查期間，...

新竹驚傳派出所槍響 所長被發現頭部中彈倒臥所內

新竹縣竹東警分局新城派出所林姓所長今晨驚傳被發現頭部中彈倒臥派出所內，被發現時已無生命跡象，竹東警方第一時間獲報後趕抵派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。