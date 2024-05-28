突然暴起拒捕還拉扯警員 板橋警火車站旁逮通緝犯起獲毒品

新北市板橋分局板橋派出所警員日前巡邏經過板橋火車站時，發現1名坐在花圃旁的男子不斷東張西望，看到警員時還神情緊張刻意躲避，警方上前攔查發現男子是竊盜遭通緝的48歲林男。當警方要將他上銬時，林男竟突然抗拒逮捕，當場被警方壓制，並在他身上查獲海洛因及安非他命，詢後依毒品及竊盜通緝送辦。

據了解，有毒品前科的48歲林姓男子，因犯下竊盜罪遭新北檢發布通緝，林男25日晚間9時許獨自坐在板橋火車站南一門旁花圃時，板橋分局板橋派出所警員巡邏經過，林男見到警員出現頓時神情緊張且刻意閃躲，警員察覺有異立即上前盤查。

警員要求林男出示身分證受檢時，但林男直接表示未帶，警方後續取得林男身分證字號，一查發現林男竟是竊盜通緝犯。當警員向林男宣告權利並欲上銬時，林男突然暴起抗拒逮捕，警員立即通報線上警力支援，並將林男壓制在地。同時在林男隨身包包發現海洛因、安非他命毒品及吸食器，詢後將林男依竊盜通緝及毒品罪嫌移送新北地檢署歸案。