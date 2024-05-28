毒品藥頭「把住家當分裝場」 北市警查獲上千支彩虹菸
台北市警方日前查獲黎姓男子持有毒品大麻，經溯源追查，鎖定陳姓男子是上游藥頭，近日循線前往桃園市觀音區陳男住處搜索，當場查獲毒品彩虹菸170包及加工器具1批，依法送辦，新北地檢署複訊後令其限制住居。
警方調查，中山分局員警先前網路巡邏時發現25歲黎男涉嫌持毒，循線查辦後，積極溯源追查，鎖定29歲陳男是上游藥頭，再度展開跟監蒐證。
員警5月21日下午4時許持票前往陳男位於桃園觀音的住處搜索，當場發現陳男在自家建立毒品分裝場，現場查獲摻有毒品苯二氮的彩虹菸170包（毛重4876.4公克共3060支）、摻有苯二氮菸草2包（毛重17.2公克）、2支手機及加工器具1批。
據悉，陳男曾涉詐欺案，家中被查獲大批毒品及加工工具，他初步坦承持毒，但否認販毒，也不願交代毒品來源。
警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將陳男移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後令陳男限制住居，將持續掃蕩毒品，積極溯源刨根，維護民眾生活環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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