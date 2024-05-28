影／中警抓毒犯夫妻見8月大女嬰 刑警充當保母12小時

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大二隊在今年3月間持搜索票前往苗栗市，調查黃姓夫妻涉及毒品案件，搜索時發現，黃育有一名8月大的女兒，但偵查期間，女嬰無人照顧，隨即聯絡苗栗、台中二地社工，二隊偵查佐林冠翔在社工介入前，充當「保母」12小時，林也說，他有兩個兒子，但養女嬰是初體驗，女嬰很乖，都無吵鬧。

台中市刑事警察大隊偵二隊偵查佐林冠翔，在今年3月持搜索票，前往苗栗市恭敬路一處民宅執行搜索勤務，當場查獲黃男（45歲）、羅女（38歲）涉嫌毒品案件，持有海洛因、安非他命等毒品，搜索期間發現屋內還有一名8月大的女嬰嗷嗷待哺。

警方發現，該處所既雜亂且擁擠，又無其他家人或親戚同住，可協助照顧女嬰，警方見女嬰父母因毒品犯罪，其家庭功能不足，嬰易受傷害，屬脆弱家庭，急需社會局協助及介入，立即通報，請苗栗、台中兩地的社會局社工，協助處理。

警方移送台中地檢署訊問，檢察官訊後命二人以5萬元交保，期間林冠翔悉心呵護照顧女嬰長達12小時，協助解決女嬰後續無人照料問題，後續由苗栗社工接手，林也被誇讚，的確是名符其實「人民保母」。

林冠翔說，他養兩個兒子都已經讀國小，不過照顧女嬰是初體驗，但女兒在偵查隊時很乖，喝完奶就睡著了，沒有哭鬧，很好照顧。

台中市刑大表示，警察不只有鐵面嚴正執法剛毅形象，也有俠骨柔情、熱情助人的一面，落實中市警局長「73328警政策略」，加強獨居老人、家暴婦女、受虐兒童、單親家庭、身心障礙、少年事件、性侵案件、失蹤人口等為民服務工作，共同打造台中宜居城市，讓台中市民安心居、快樂行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市刑大二隊偵查佐林冠翔在今年3月間，偵辦毒品案件時，協助照顧毒犯8月大的女兒。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大二隊偵查佐林冠翔在今年3月間，偵辦毒品案件時，協助照顧毒犯8月大的女兒。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大二隊偵查佐林冠翔在今年3月間，偵辦毒品案件時，協助照顧毒犯8月大的女兒。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大二隊偵查佐林冠翔在今年3月間，偵辦毒品案件時，協助照顧毒犯8月大的女兒。記者陳宏睿／翻攝

台中市 毒品

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