快訊

法網／納達爾首輪出局 球王、球后齊聚見證最後一舞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳白立接調局 查綠能黑金列重點

聯合報／ 記者蔣永佑張宏業／新北報導

法務部調查局昨天舉行新任局長交接暨宣誓典禮，由調查官出身的陳白立接任局長。記者胡經周／攝影
法務部調查局昨天舉行新任局長交接暨宣誓典禮，由調查官出身的陳白立接任局長。記者胡經周／攝影
調查局昨舉行局長交接典禮，法務部鄭銘謙主持，七位前局長、十位副局長到場觀禮，新任局長陳白立揭示「維護國家安全，偵辦重大犯罪」兩大工作主軸，並提出五大工作重點。調查人員說，局長歷經八年、三任檢察官出任，昨重回「展抱人」，對調查局內部意義重大。

陳白立因國安專業脫穎而出，任國家安全維護處長期間，偵辦廿件重大國安案件。據指出，他在選前常入總統府報告兩岸國安情勢，新竹縣調查站主任期間，偵破不少機敏營業秘密竊取案，兩大因素是他出線主因。

陳白立是繼前局長汪中一之後，第二位調查局處長直升局長，調查班卅期，比三位現任副局長孫承一、吳以公、吳富梅期別資淺，也沒當過六都處長；他強調未來在國安、肅貪和科技辦案，會向三位副局長請益，三位副局長也表示會盡力協助。

陳白立宣示上任後五大工作重點，包括全力維護國家安全，加強偵辦反滲透等國安案件；加強打擊重大犯罪，首重打詐、貪瀆、食安及重大毒品犯罪；提升國家資安量能，聯手國際反制中國大陸假訊息及認知作戰；健全營業秘密保護，全力偵辦竊取國家核心關鍵技術洩漏境外敵對勢力；持續強化工作紀律，要求同仁遵守依法行政、行政中立和程序正義。

其中詐騙是民怨之首，陳白立說，調查局人力不如警方，會調整適當能力配合政府施政重點，針對國際性或集團性詐騙優先處理。另外台南八八槍擊案和正副議長賄選案，外界質疑綠能黑金掛鉤，陳指綠能弊端確是黑金結構的共生體，未來會將綠能黑金列為工作重點。

假訊息 國安 槍擊 檢察官 法務部 詐騙 賄選 鄭銘謙 陳白立

延伸閱讀

內升調查局長提振士氣 陳白立宣示：打擊綠能黑金是重點工作面向

影／陳白立接調查局長 首重反制境外敵對勢力滲透

重回展抱人！調查局新舊任局長交接 陳白立接下重擔

詐騙案量暴增 如何減輕檢察官負擔？新任法務部長鄭銘謙提解方

相關新聞

朱國榮潛逃案 「助逃團」10人被訴

國寶集團總裁朱國榮涉多件炒股及內線交易案，被發布六條通緝，遊艇租賃業者周哲男及船長鍾明華等人涉協助他偷渡至菲律賓，輾轉逃...

陳白立接調局 查綠能黑金列重點

調查局昨舉行局長交接典禮，法務部長鄭銘謙主持，七位前局長、十位副局長到場觀禮，新任局長陳白立揭示「維護國家安全，偵辦重大...

男子疑喬裝和尚走私加熱菸彈 海關攔查搜出560條「倉庫快被堆滿」

菸害防制法修正通過上路已滿周年，法令核准加熱菸品能夠合法上市，政府審查卻慢如牛步，造成民眾無法購得加熱菸，但這一年內卻有...

調查局長回歸內升體制 陳白立要求基層嚴守紀律

調查局今舉行新任局長交接典禮，新任局長陳白立會後向所有一級主管喊話，強調「紀律比什麼事情都重要」，他希望基層都能做號自己...

內升調查局長提振士氣 陳白立宣示：打擊綠能黑金是重點工作面向

調查局今天進行新舊任局長交接典禮，新任調查局長陳白立表示，上任後維護國家安全、防制境外敵對勢力是首要工作，而綠能弊端是黑...

打詐與警分工 新任調查局長陳白立：調整適當能力配合施政重點

新任調查局長陳白立一上任，就拋出五大工作重點，其中僅次於國安案件的重點首要工作便是打詐，但調查官人力僅2500人，如何跟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。