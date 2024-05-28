朱國榮潛逃案 「助逃團」10人被訴

國寶集團總裁朱國榮（中）棄保潛逃。本報資料照片 國寶集團總裁朱國榮涉多件炒股及內線交易案，被發布六條通緝，遊艇租賃業者周哲男及船長鍾明華等人涉協助他偷渡至菲律賓，輾轉逃亡多國，朱與女友陳宛暄至今下落不明。台北地檢署昨依入出國及移民法、藏匿人犯等罪嫌，起訴周哲男、陳宛暄雙親及胞弟、鍾明華父子三人、寶石商夏本杰夫婦、朱的私人秘書曾子育等「助逃團」共十人。

檢方指出，朱國榮於某飯局結識周哲男，向周表示想搭遊艇偷渡出境，承諾給周「松崗數位文創股份有限公司」董事長職位作為報酬，周同意協助，以約美金一七五萬元購入一艘義大利製遊艇，去年七月間停放基隆八斗子漁港。

去年八月下旬，周將計畫告訴船長鍾明華，兩人研判九月後西南季風減弱有利南行，且適逢海葵颱風離陸，戶外監視器影像不清晰，屬出逃良機。

去年九月七日上午六時，鍾指示兒子鍾佳融及鍾佳汶，將遊艇從八斗子漁港駕駛至台南安平港，下午三時，朱國榮例行至派出所報到後，前往北市大亞商城停車場乘車，至周哲男住處換車南下，晚間七時四十一分抵達安平碼頭。

晚間八時朱國榮趁雨勢磅礴、夜色昏暗摸黑登艇，藏在船艙內通過安檢駛離，約廿小時後抵達菲律賓佬沃碼頭，朱持萬那杜共和國護照入境。該護照是陳宛暄父親陳泰壽申請良民證，連同身分證交給女兒申辦，照片被換為朱國榮。

九月八日陳宛暄、夏本杰及夏妻林郁芬搭機至菲律賓，隔日和朱一起搭乘私人飛機前往萬那杜，朱、陳約三周後逃亡以色列，由夏本杰處理包機及住宿事宜。

朱、陳二人抵達以色列適逢以巴衝突，兩人再向夏本杰求助，朱飛至俄羅斯莫斯科，陳先到香港再轉莫斯科會合，兩人至今下落不明。朱、陳逃亡費用，由蔡宜伶、陳女胞弟陳瑋䆁及曾子育匯款支應。